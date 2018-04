Giga-Byte – pohádkové komunikátory s televizí. Budou i u nás?

Giga-Byte je známý především jako výrobce základních desek, dnes ale nabízí i své vlastní notebooky a v tomto článku jsme vám představili i první UMPC z jeho dílen. Pod označením GSmart pak již delší dobu nabízí i komunikátory s operačním systémem Windows Mobile. V poslední době se Giga-Byte chystá na velkou expanzi mimo asijské trhy a představené modely to jasně dokazují.

Žádný z vystavených přístrojů sice nebyl žhavou novinkou, všechny jsme měli možnost vidět již před několika týdny na kongresu 3GSM v Barceloně, ale na CeBITu nám zbylo podstatně více prostoru k tomu, abychom si mohli modely Giga-Bytu prohlédnout.

Giga-Byte GSmart i300

Začněme u produktů, které Giga-Byte ve své domovině již nějakou dobu nabízí. Model GSmart i300 je klasickým komunikátorem s Windows Mobile 5.0 a balíčkem AKU3. Jeho předností je výkonný procesor XScale o taktu 520 MHz, 256MB ROM a 64 MB RAM. Samozřejmostí je Bluetooth a Wi-Fi, ovšem v sítích mobilních operátorů si musíme vystačit pouze s GPRS třídy 10.





Díky integrovanému GPS přijímači je tak GSmart i300 přímým konkurentem E-Tenu X500. GSmart sice není tak tenký, jako jeho soupeř, předčí jej ale v půdorysných rozměrech. Navíc kvádřík s rozměry 102,5 x 51,5 x 19mm váží pouhých 116 gramů, což je velmi příjemná hodnota. Sluší se připomenout, že GSmart i300 je jediným z představovaných komunikátorů od Giga-Bytu, který nedisponuje televizním přijímačem. Naopak, jak zjistíme dále, nechybí pro Giga-Byte typický dvoumegapixelový fotoaparát s autofocusem.





Ve specifikacích ovšem nenajdeme jednu další velkou přednost i300. Tou jsou dostatečně veliké ovládací klávesy, včetně té pětisměrné navigační. Ovládání i300 jednou rukou je tak velmi pohodlné a to se opravdu počítá.

Giga-Byte GSmart i120

GSmart i120 je rovněž již nějaký čas prodávaný přístroj. Na první pohled u něj zaujme netradičně řešená klávesnice s pětisměrnou navigační klávesou v pravém dolním rohu. Tradiční tlačítka Start a OK se tlačí těsně nad ní, levá strana je vyhrazena numerickému bloku kláves. Umístění navigační klávesy takto v rohu je neobvyklé a při běžném používání přístroje jistě chvíli potrvá, než si na něj zvyknete. Jenže zároveň zjistíte, že toto umístění není zcela samoúčelné, ale že má hlubší smysl.





Výrobce totiž v případě tohoto přístroje zcela správně předpokládal, že přístroj budou uživatelé často používat v poloze naležato. Pak je navigační klávesa naprosto skvěle přístupná palcem pravé ruky a na první pohled nepohodlné ovládání se změní v navýsost pohodlné.

A proč že to budeme na displej i120 nejčastěji koukat v landscape zobrazení? Protože i120 je zamýšlen hlavně jako televizní přijímač. Zvládá příjem analogového vysílání ve formátech PAL, Secam i NTSC, takže se na televizi můžete dívat téměř kdekoli na světě. Přístroj navíc dovede televizní, ale i rádiové vysílání rovnou nahrávat.





Další výbava je velmi podobná modelu i300. Chybí sice GPS, ale Wi-Fi, Bluetooth a podpora pouze GPRS třídy 10 zůstávají. To samé platí i o hodnotách paměti RAM a ROM. I dotykový displej s rozlišením 320 x 240 pixelů má stejnou úhlopříčku, 2,4 palce. Procesor je tentokrát o něco pomalejší, je taktován na frekvenci 416 MHz. Nechybí 2,1 megapixelový fotoaparát s automatickým zaostřováním a slot pro miniSD karty (256 MB v balení).

GSmart i120 stále drží v rozumných mezích i své rozměry a hmotnost. Konkrétní hodnoty jsou 106,6 x 53,2 x 19,8 mm a 130 gramů.

Giga-Byte GSmart t600

Prvním z řady nových zařízení Giga-Bytu je model GSmart t600. Novou koncepci potvrzuje především přítomnost operačního systému Windows Mobile 6, ale třeba také nahrazení slotu pro paměťové karty menším formátem microSD.

Některé specifikace však vycházejí z předchozích přístrojů. Výkonný procesor PXA270 o taktu 520 MHz snad ani vylepšení nepotřebuje, paměti RAM a ROM mají dostatečné hodnoty 64 a 256 MB. Opět zde nalezneme fotoaparát s automatickým ostřením a rozlišením 2,1 megapixelu.

¨



Na rozdíl od modelu i120 se t600 specializuje na příjem digitálního signálu standardů DVB-H, ale i plnohodnotného DVB-T. S t600 se tak můžete na digitální televizi začít dívat i u nás a nemusíte čekat na to, až úřední šiml povolí vysílání DVB-T. Chybět nemusí ani T-DMB a DAB, ovšem zde jistě bude záležet na konkrétních specifikacích pro konkrétní trhy. Pro pohodlné sledování digitální televize se zvětšila úhlopříčka dotykového displeje na 2,69 palce, hlavně však stouplo jeho rozlišení. GSmart t900 je tak jedním z mála přístrojů, které mohou nabídnout VGA displej.





Ten je vpravdě úžasný, obraz je velmi jemný, čistý, navíc má displej vynikající barevné podání o kterém si mnoho konkurentů může pouze nechat zdát. Pohodlné je i ovládání přístroje, jednotlivé ovládací prvky sice nejsou tak veliké (s výjimkou pětisměrné klávesy), jsou ale od sebe dostatečně daleko, takže nehrozí přehmaty.

K naprosto maximální výbavě tomuto přístroji tedy chybí snad jen podpora sítí třetí generace, datových přenosů EDGE a GPS. Gigabyte se opět snaží držet rozměry a hmotnost relativně při zemi, hodnoty 110 x 55,8 x 18,5 mm a 138 gramů rozhodně nejsou špatné, obzvláště když uvážíme, že se v přístroji nachází obří baterie s kapacitou 1300 mAh. Ta jistě bude pro rozumné sledování televize obzvláště ve formátu DVB-T potřeba.

Giga-Byte GSmart q60

Téměř maximální možnou výbavu najdeme překvapivě v na první pohled nenápadném business smartphonu GSmart q60. Tento přístroj se zařazuje mezi stále populárnější telefony s integrovanou QWERTY klávesničkou přímo pod displejem. Několik jeho vlastností jej ovšem dělá v této kategorii naprosto unikátním, navíc se vlastně jedná o jeden z nejvybavenějších komunikátorů vůbec.





Posuďte sami. GSmart q60 je především jedním z mála telefonů své kategorie, který nabízí dotykový displej a tudíž i plnohodnotnou verzi operačního systému Windows Mobile 6 Professional. Dotykový displej nabízí třeba Treo 750, ale Giga-Byte nabízí větší rozlišení 320 x 240 a úhlopříčku 2,4 palce. Navíc na rozdíl od mnoha přístrojů s displejem na šířku není tento příliš uzoučký a maličký. G-Smart také nikterak neplýtvá na svém těle místem a displej není oproti části s klávesnicí směšně malý, takže GSmart q60 nepůsobí tolik jako sloní ucho.

Přitom klávesnice je velmi pohodlná, malé kulaté výstupky na každé klávese zajišťují jasné hmatové odlišení každé z nich. Trochu hůře s ovladatelností na tom je pětisměrná navigační klávesa, která ve vertikálním směru moc prostoru nedostala.





Když už jsme u konstrukce přístroje, je dobré se zmínit o docela přijatelných rozměrech přístroje – 111 x 64 x 14 mm. 14 mm tloušťky ovšem nemá přístroj po celé délce, v horní části je výstupek, kde se skrývá obligátní dvoumegový fotoaparát s autofocusem a také pravděpodobně volitelný přijímač GPS.

Další fotoaparát nalezneme i na čelní straně přístroje. Jeho přítomnost je jasnou nápovědou, že q60 podporuje provoz v sítích třetí generace. Pro datování pak nechybí ani podpora EDGE a HSDPA.

Ani v případě tohoto pracovně zaměřeného přístroje Giga-Byte nezapomíná na podporu televize a tak v něm můžeme najít přijímač standardu DVB-H. Další specifikace vycházejí z ostatních modelů výrobce. Procesor má takt 520MHz, paměti RAM a ROM zase disponují obligátními 64 a 256 MB. Chybět samozřejmě nemůže ani Wi-Fi a Bluetooth.

Giga-Byte možná i u nás

Představené modely tchajwanského výrobce nás hodně zaujaly. Různorodé přístroje s rozsáhlou výbavou a elegantním designem se rozhodně neztratí na žádném trhu. A podle našich informací by se nemusely ztratit ani na tom našem. Giga-Byte má rozpínavé tendence a s evropským trhem to myslí vážně. Podle našich informací by se přístroje mohly objevit i na českém trhu. Naším velkým favoritem je model q60, který disponuje snad veškerou myslitelnou výbavou, chybí jedině VGA displej, na ten ještě ale asi není kategorie těchto smartphonů zralá.