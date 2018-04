Gift Giver - Vánoce bez starostí

Začínáme vyzvídat, co by si kdo přál. Tyto rozhovory se musejí vést velice citlivě - zvláště se svými drahými polovičkami. Může totiž dojít k situaci, kdy budete dotázáni: "Pamatuješ si, co jsi mi koupil minulé Vánoce?" nebo " Víš, co jsi ode mě dostal minulé Vánoce?". Neboť je člověk dosti vytížen, nezbývá jaksi na podobné informace v mozku dost místa.

Dostáváte se do problémů, jenž je naznačen vaší odmlkou, a v očích je vidět, jak těžce stránkujete v paměti. Snažíte se zachytit jakoukoli zmínku, ze které by se dala potřebná informace složit. Pokud nemáte štěstí a žádná informace, co se dělo někdy před rokem, se nevybaví, máte rozhovor zkažený a již nic nezjistíte, obzvláště pokud následují od druhé strany takové poznámky jako "Dokud si nevzpomeneš, nic ti neřeknu," nebo "Ty si to opravdu nepamatuješ?" a tomu podobné. To potom, krom toho, že nic nezjistíte, jste považován za něco nemožného.

Tomuto všemu se dá předejít.



Můžete si pořídit příslušný software a další část nezapamatovatelných informací přesunout do Vašeho elektronického pomocníka. Takovým softwarem je třeba Gift Giver v1.0, který Vám dnes uvedu.





Prográmek Vás uvítá menu, ze kterého volíte akce. Nejprve si zadáte jména osob, k jménům také můžete vepsat kategorii, adresu a čemu dáváte u vybrané osoby přednost, přání nebo dárek. Pokud máte již zadána jména, tak prohlížení nebo úpravy v nich můžete dělat přes seznam jmen, Names List.

Pro vkládání dárků je tlačítko Gifts Given. V obrazovce z rolovacího menu vyberete osobu, zadáte název, popřípadě popis dárku, zatrhnuté, jestli již dárek byl dán, místo nákupu, způsob platby a cenu. Můžete si také nastavit upozornění, vyberete datum a čas z kalendáře, popřípadě si nakreslíte poznámku, která se zobrazí, když nadejde čas. Dalšími tlačítky jsou Giving list by name/category. Tímto dostáváte seznam třídění podle jména a nebo podle kategorie, kterou jste zadali u jména. Seznamy vypisují jména, názvy dárků, ceny a status, jestli byl dárek už dán. Třídění se v těchto přehledech nastavuje v rolovacím menu. Na konci seznamu je řádek, který Vám po ťuknutí zobrazí součet cen v seznamu.

Prográmek vede i evidenci dárků, které jste obdržel, tlačítko Gifts received. Zadávání je podobné jako u vkládání dárků, jen je zde na zatrhnutí políčko zaslat poděkování. Přehledný seznam s možností úprav je pod tlačítkem Received list.



Pro úplnost vánočního běsnění je zde i funkce zápisu přání, Cards. Zadáváte jméno, datum poslání nebo obdržení vybíráte z kalendáře, je zde opět políčko zaslat poděkování. Seznamem přání můžete záznamy prohlížet nebo upravovat.



Gifts Giver je malý, jednoduchý a přehledný pomocník. Je však škoda, že ani v prográmku, ani v archivu není napsáno nic o práci s ním. Demoverze funguje 15 dní od nainstalování.