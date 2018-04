GEOS: tragický konec jedné legendy

V dnešních moderních chytrých telefonech se setkáváme pouze s několika málo operačnímy systémy. Výrobci těchto přístrojů totiž volí mezi systémem Symbian, PalmOS či Smartphone 2002. Čas do času také některý z výrobců zalaškuje také se stále více použitelným systémem s roztomilým tučňákem ve znaku - s Linuxem. Málokdo ovšem ví, že ještě před krátkou dobou nebyla nabídka použitelných operačních systémů ani zdaleka takto bohatá.

Operační systém amerického Microsoftu stejně jako systém mezinárodního sdružení Symbian jsou přílišnými mladíky na to, aby mohli být v prvních smartphonech (i když tehdy ještě spíše v komunikátorech) použity. Také starší verze operačního systému PalmOS příliš použitelými nebyly, a to především kvůli problémům s (v podstatě neexistujícím) multitaskingem. Výrobci, kteří komunikátory postavené na PalmOS verze 3 a nižší zkoušeli vyvíjet, si často stěžovali. V těchto verzích totiž nebylo možno zabezpečit, aby telefonní aplikace běžela neustále v pozadí. A Linux vůbec nepřipadal v úvahu, protože byl ještě natolik v plenkách, že nikoho ani nenapadlo, že by mohl běžet mimo platformu PC.



Geos - pěkně dlouho mezi námi

Jedna vhodná volba zde však byla již dlouho před všemi ostatními. GEOS, či chcete-li Graphics Enviroment Operating System, měl v době, kdy se objevil v prvním komunikátoru Nokia 9000, na svém kontě již pěknou řádku úspěchů. Tažení tohoto systému začalo již v dřevních dobách výpočetní techniky. Pokud jste totiž měli také to štěstí být majiteli snad nejlepšího osmibitového počítače všech dob, Commodore 64, jistě operační systém GEOS důvěrně znáte. A jak by také ne, vždyť zapomenout na systém, který na počítači s pouhými 64KB operační paměti a procesorem taktovaným na frekvenci jeden megahertz dokázal nabídnout skutečně použitelný multitasking, se hned tak nezapomíná. Zatímco první verze tohoto systému nevyžadovala ke svému chodu disketovou mechaniku (k dostáni totiž byla na přídavném modulu), druhá - a podstatně dokonalejší - verze se již bez disketovky neobešla a GEOS 2.0 zabíral celých sto třicet kilobajtů její kapacity.





Geos na stařičkém Commodoru64...



... určitě předběhl svou dobu.



Tou dobou již byly osmibity na konci své největší slávy a ke slovu se začínaly dostávat první počítače šestnáctibitové (Amigy, Atari, Apple Mac a IBM PC). Tvůrci systému GEOS se proto rozhodli portovat svůj systém právě na počítače kompatibilní s IBM PC. GEOS na této platformě však již nebyl operačním systémem v pravém slova smyslu, ale byl nadstavbou MS DOSu.

I na této platformě předstihl konkurenci o celou délku. GEOS totiž podporoval dlouhé názvy souborů již na stařičkých ikstéčkách a o jeho rychlosti i multitaskingu si mohly konkurenční nadstavby v čele s MS Windows nechat pouze zdát. To, že Windows v dnešní době v podstatě dominují softwarovému trhu, zatímco GEOS upadl v zapomění, je spíše otázkou marketingu než technické úrovně těchto produktů.





Pracovní plocha PC verze...



... může vypadat i takhle.

Když GEOS na PC dospěl do své třetí verze, nabízela jej dnes již neexistující společnost NewDeal hned ve třech verzích určených pro školství, státní úřady i komerční sektor. Součástí každé z těchto tří verzí byl nejen kompletní kancelářský balík, ale také webový prohlížeč i klient elektronické pošty. Také v této době se GEOS začíná objevovat také v přenosných zařízeních, která můžeme směle nazvat prvními skutečně přenosnými počítači.

Přestože GEOS ke svému běhu vyžadoval také DOS, nejednalo se o žádný nepřekonatelný problém. Pro všechna přenosná zařízení s GEOSem se používaly především bootovací paměti Embedded DOS-ROM společnosti General Software. Uživatel se tak s příkazovou řádkou DOSu nikdy nesetkal.



Některá přenosná zařízení se systémem GEOS





Toshiba Genio PCV100



Brother GeoBook



Nokia 9000



Nokia 9110



HP OmniGo 100



Sharp PT-9000



Tandy Z-PDA



Casio Z-7000



To všechno odvál čas

Vzhledem k právě vyřčenému je tedy pochopitelné, proč Nokia v řadě svých prvních komunikátorů 9000 / 9110 / 9110i zvolila právě tento operační systém. A volba to určitě nebyla špatná, přestože v té době ani jinak jednat nemohla. Sama Nokia dnes však dává přednost spíše "vlastnímu" systému sdružení Symbian, jehož je členem.

Je velká škoda, že sám výrobce - Geoworks - tento operační systém doslova pohřbil (zatímco General Sofware své DOS-ROM stále úspěšně nabízí), protože i v dnešních chytrých telefonech by byl GEOS ostatním určitě důstojnou konkurencí. Pro GEOS totiž již před časem nebyly problémem infračevené přenosy, USB komunikace či podpora barevných dotykových displejů. Nebylo by tedy k zahození, kdyby byl GEOS - stejně jako bájný Fénix - vzkřísen ze svého popela.