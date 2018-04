Geode Origami - komunikátor pro GSM, CDMA, 3G i bluetooth

Možná se může zdát divné, že komunikátor chlubící se videokonferencemi, přenosem obrázků a hudby vlastně vůbec není telefonem. Geode Origami je designově velmi zvláštně řešený počítač do dlaně, který je připraven na spolupráci s jakýmkoliv standardem mobilních sítí, stejně jako na připojení do bezdrátové lokální sítě. Vysoce výkonný počítač s výborným vybavením včetně bluetooth čipu, infračerveného portu a USB portu je vlastně ten nejlepší terminál - připojíte jej kdekoliv a k čemukoliv. Pomocí mobilního telefonu klidně do celulární sítě.

Tvarem a rozvíráním je Geode Origami naprosto unikátní. Dvojitý kloub umožňuje přístroj nejen rozevřít, ale také jeho vrchní část libovolně natočit. Tato vlastnost se hodí při používání kamery umístěné nad displejem. Na spodní části najdeme kromě kompletní alfanumerické klávesnice také veškeré vstupy a výstupy, které jsou umístěné na boku přístroje.

Kromě barevného dotykového TFT displeje s uhlopříčkou čtyři palce a rozlišením 640 x 480 bodů se schopností zobrazit 65 tisíc barev najdeme ve výbavě tohoto komunikátoru také kameru. Ta podporuje snímání jednotlivých obrázků (tedy fotoaparát), také ukládání videa ve formátu MPEG a v případě připojení k jakékoli síti také on-line video, v praxi tedy videokonferenci. Video samozřejmě nejsou jen pohyblivé obrázky, proto se hodí 16-bitový stereo zvuk a zabudovaný mikrofon. Díky tomu nemusíte při hovoru nebo videotelefonátu používat headset, stačí si položit Origami před sebe na stůl.

Dostatek paměti by měl zaručit slot na výměnné paměťové karty Compact Flash. Když však bude paměť příliš zaplněna, třeba fotografiemi, stačí zařízení jednoduše připojit k PC pomocí USB kabelu a data přenést. K Origami se nedodává žádná dobíjecí nebo synchronizační kolébka, vše se řeší jen s pomocí kabelů, přenos dat klidně i bez nich.

Když je terminál připojen k nějaké síti (jedno, jestli jde o WLAN, GSM nebo místní telefonní linka), lze ho použít k mnoha funkcím. Můžete si na něm prohlížet internetové stránky (obsahuje Microsoft Explorer 6.0), obstarávat svou e-mailovou schránku, provozovat videokonferenci nebo prostě jen obyčejně volat. Mezi dalšími vlastnostmi pak vyniká například schopnost přehrávat MP3 soubory, nemůže pochopitelně chybět ani kancelářské vybavení, tedy programy Office. Organizér a kalendář je samozřejmě obsažen v Outlooku, který se stará o e-mail a veškeré kontakty v adresáři.

Vlastnosti:

Rozměry: 170 x 85 x 34 mm

Hmotnost: 292 gramů

Výkonný procesor s nízkou spotřebou energie Geode SC3200

Zabudovaná kamera a kvalitní zobrazovací zařízení

16-bitový stereo zvuk

Slot na paměťové karty Compact Flash, doplnitelná vnitřní paměť SODIMM SDRAM

Operační systém WinCE 4.0 available

Internet Explorer 6.0

Windows Media Player

Displej dotykový TFT LCD s úhlopříčkou 4 palce a rozlišením 640 x 480 obrazových bodů

Klávesnice QERTY

USB port

Bluetooth čip, podpora lokálních sítí standardu 802.11

Snadná spolupráce s mobilními telefony v sítích GSM i CDMA

Připojitelný k síti i přes telefonní linku pomocí Geode Gateway

Zabudovaný mikrofon a reproduktory, výstup na sluchátka s mikrofonem

Kamera s rozlišením schodným s displejem - 640 x 480

Firma National Semiconductor přišla s přístrojem, který ač není sám schopen přístupu k mobilním sítím, představuje jedno z nejpřenosnějších a zároveň „nejsíťovějších“ řešení na trhu. Navíc je Origami snad prvním zařízením, jehož zvláštní design je značně podobný představám o terminálech sítí 3G a již skutečně funguje. Navíc vahou se téměř vyrovná dnešním chytrým telefonům. Pokud se na trhu vyrovná i cenou, bude o něj bezesporu zájem, zvláště mezi těmi, kteří jsou zvyklí na kombinaci PDA a telefonu.