Geniální vynálezce Nikola Tesla předpověděl mobily už před sto lety

V dobách, kdy se samotné klasické telefonování pomocí pevných linek teprve začalo výrazněji rozšiřovat po světě, prokázal geniální Tesla předpovědí mobilních telefonů svůj nadhled a přehled o situaci. Možná ještě více neuvěřitelná je jeho předpověď mobilních datových přenosů. V dobách, kdy o Internetu nikdo snad ani nesnil.

Kdo je Nikola Tesla Nikola Tesla (10. července 1856 Smiljan, Rakouské císařství, dnes Chorvatsko – 7. ledna 1943 New York) byl geniální vynálezce srbského původu. Byl průkopníkem na poli fyziky, především v té době začínající elektrotechniky. Mimo jiné vynalezl indukční motor a objevil vícefázový střídavý proud, který přispěl k všeobecnému rozšíření elektřiny. Je po něm pojmenována jednotka magnetické indukce tesla. Díky svým znalostem dokázal předpovědět existenci mobilních telefonů již v roce 1909. Zdroj: Wikipedia.cz

Teslova úvaha se opírá o existenci bezdrátového telegrafu, který byl v dané době hitem, a o jeho vlastní výzkum v oblasti bezdrátového přenosu elektrické energie. Tesla pro New York Times uvedl: "Bezdrátový telegraf si získal pozornost světa, přitom je to ve skutečnosti poměrně primitivní využití daného principu. Prozatím byly přenášeny pouze elektrické vlny, které jsou v prostředí rychle utlumeny. Technicky je ale možné přenášet elektrickou energii o velmi vysokém výkonu na vzdálenosti tisíců mil bez toho, aniž by výrazně ztratila na intenzitě."

Tento způsob přenosu energie se dodnes neujal a dokazuje, že i géniové se mohou zmýlit. Jenže Tesla v souvislosti s bezdrátovým přenosem energie zmínil také přístroje, které se měly chovat jako dnešní mobilní telefony. "Brzy bude například možné, aby byznysmen v New Yorku diktoval instrukce a ty se okamžitě objevily v psané podobě v Londýně nebo kdekoli jinde. Byznysmen bude schopen přímo od svého stolu volat kterémukoli účastníkovi telefonní sítě kdekoli na světě. K tomu bude potřeba nosit jen malý přístroj ne větší než hodinky, který svému nositeli umožní poslouchat kdekoli na moři i zemi."

Tesla tvrdil, že takto půjde přenášet hovory, vysílat proslovy nebo poslouchat hudbu kdekoli na světě. Jako ještě revolučnější se ale jeví myšlenka, že "Stejným způsobem může být jakýkoli druh obrazu, náčrtku nebo tisku přenášen z místa na místo." Tesla tímto předpověděl bezdrátové datové přenosy. Navíc tvrdil, že oněch malých přístrojů půjde z jedné stanice obsloužit miliony. I ty nejzazší kouty světa tak budou moci snadno být ve spojení se vzdáleným okolím.

Jistě, dnešní mobilní sítě nefungují na centralizovaném systému, jak předpovídal Tesla, ale principiálně dnešní mobily umožňují přesně to, co před 101 lety vynálezce prorokoval "malým přístrojům ne větším než hodinky".

První opravdové mobilní telefony, tak jak je známe dnes, se přitom začaly objevovat až v průběhu sedmdesátých let, komerčně se jako první prosadila Motorola DynaTAC až v roce 1983. Tedy 74 let po Teslově předpovědi. Myšlenku, že malé mobilní přístroje umožní snadné spojení s kýmkoli a odkudkoli přitom mobily naplňují snad jen jednu dekádu.

První opravdové mobilní telefony, tak jak je známe dnes, se přitom začaly objevovat až v průběhu sedmdesátých let, komerčně se jako první prosadila Motorola DynaTAC až v roce 1983. Tedy 74 let po Teslově předpovědi. Myšlenku, že malé mobilní přístroje umožní snadné spojení s kýmkoli a odkudkoli přitom mobily naplňují snad jen jednu dekádu.