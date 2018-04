Geneze Mobil serveru - ne poprvé v novém kabátě

Nevím, jestli jste si toho všimli - patrně ano - ale Mobil server změnil ve čtvrtek 4. února 1999 svůj design. Namísto původního, dnes již poměrně obstarožního vzhledu jsme se rozhodli pro něco méně tradičního, méně klasického. Někdo by namítl- možná až postmoderna. Budiž. Bylo proč.

Když jsme v roce 1996 začínali, nevěděl vůbec nikdo, jak by měl vypadat takový správný server o mobilních telefonech. Až mnohem později se ukázalo, že namísto klasického serveru spíše firemního charakteru, bude z Mobil serveru server zpravodajský. Začali jsme přemýšlet nad tím, jak vypadá takový správný zpravodajský server – první náš pokud můžete vidět na tomto snímku. Dnes už jen málo z vás si pamatuje, že jsme tak někdy opravdu vypadali.



15. červen 1997 - tyto stránky vidíte naposledy. Vaše redakce Mobil serveru

Povšimněte si také, že jsme tehdy dělili zprávy nikoliv podle data, ale podle rubriky, do níž patřili. Tento vzhled nám vydržel půl roku, až se i on ukázal přežitým a neúnosným – byl beznadějně narychlo udělaný, bylo to na něm hodně vidět. A především původně takto vůbec vypadat neměl neboť to, co žilo na webu půl roku, jsem původně chtěl o nejbližším víkendu opravit. Nejbližší víkend se nikdy nekonal…

Po desítkách hodin rozmýšlení a kreslení na papír, jsme v červnu roku 1997 vyjeli s novým vzhledem – zachovali jsme typickou žlutou, ale změnili jsme řazení zpráv podle dní, nikoliv primárně podle rubrik. Vyhodili jsme žluté záložky – ne snad proto, že se nám nelíbili, ale proto, že jsme byli líní při rychle rostoucím a obměňujícím se počtu rubrik stále překreslovat grafická ucha. Proto jsem se tehdy rozhodl, že menu musí být textové. Jak prozíravé rozhodnutí – všichni dial-upisti jej dlouho oceňovali…

Pamatuji si, že v onom červnu roku 1997 jsem se pokusil o malý žertík. Napsal jsem na Mobil, že nazítří uvidíte tyto stránky Mobil serveru naposledy. Byla to nejlepší prověrka rozšířenosti telefonního čísla na můj mobil, jakou jsem si kdy troufl udělat – během dne mi volalo hodně přes stovku lidí, převážně nadávajících, proč končíme, proč jsme to prodali atd. Také lidé z EuroTelu a RadioMobilu zavolali, sršeli hromy a blesky, že jsme server prodali konkurenci. Nazítří server vyšel v novém vzhledu a všem se ulevilo. I mně.

Při každé změně se najde mnoho lidí, kteří na změnu nadávají. Změna na vzhled, který jste doposud vídali, se také neobešla bez střetů – lidé s prohlížeči ve verzi 2.0 si stěžovali na grafiku, ostatní si stěžovali na přehlednost a ti co zbyli si stěžovali na velikost a stahování. Dnes mi to přijde normální – tehdy jsme se tu málem nechali zviklat a málem jsme obnovili starý vzhled serveru. Naštěstí se mi podařilo původní definice smazat a tak nebylo co obnovovat.

Více jak rok a půl – do 4. února 1999 jsme vydrželi s touto verzí vzhledu. Odolal jsem požadavkům na “rozhýbání server” – což tehdy předestírala smlouva s Microsoftem o kanálech – DHTML i ActiveX nám nikdy nešlo příliš pod fousy. Také Java se u nás nikdy příliš neohřála – zkoušeli jsme tickery a další vymoženosti, nikdy se neuchytili. Především proto, že tehdy velké procento čtenářů tvořili uživatelé prohlížeče Netscape, jenž má s rychlostí Javy docela problémy. Tehdy byla válka prohlížečů ještě zajímavá. Dnes je jasno – MSIE 4.x má přes 70 procent čtenářů, dalších 10 procent používá MSIE 5.0 – o zbytek se dělí Netscape 4, MSIE 3 a další prohlížeče.

Čtvrteční změna nesledovala žádné příliš hluboké cíle. Pokud se porozhlédnete po českém internetu, zjistíte jednu věc. Velké množství serverů se až příliš podobá Mobil serveru – jejich schéma zůstává stejné. Nevyčítám jejich webmasterům, že by snad ukradli náš vzhled – to rozhodně ne. Naopak, pokládám to za poměrně přirozené; úspěšný server lákal následovníky, které ani nenapadlo, že by se něco dalo udělat jinak. Podobně venkoncem Seznam následuje Yahoo – exempla trahunt.

Proto jsme se o loňských prázdninách rozhodli Mobil server předělat. Udělat jej jiný, než jsou ostatní servery na českém internetu, vystrčit jej z řady, posunout jeho vzhled zase někam dále. Nebylo, kam spěchat. Na vzhledu se dělalo dlouho, ne však přehnaně intezivně. S přestávkami tak, jak se dalo. Až tento poslední týden jsem se rozhodl vše rychle dokončit – vzorové template bylo třeba napasovat na redakční systém, na starší články, přizpůsobit jim scripty i publikačního Hopíka (systém starající se o vypublikování aktuálních článků). Byla to ta nejdrsnější práce, hodiny zkoušení a posunování milimetrů, předělávání scriptů.

Už je to za námi. Nedělám si iluze, že nový vzhled Mobil serveru budete všichni vítat s radostí. Mnoho z vás napíše rozzuřené psaní, že je nepřehledný. Není. Je jen jiný – byli jste zvyklí, nyní se musíte převyknout. Takový je život, takový je vývoj. Nemůžeme zůstat u gopheru (no, to byl takový předchůdce WWW – info pro ty mladší), i statické HTML dnes příliš nevyhovuje, weby se dynamizují, boptnají.

Uvědomuji si, že pozice velkého zpravodajského serveru je ošidná. Zatímco u těch malých se bere spousta DHTML a ActiveX a personalizace a Java a JavaScript a podobné vylomeniny jako mladická zběsilost, po těch velkých serverech se přeci jenom požaduje jistý konzervatismus. Zatímco maličký server procházíte jednou za týden nebo za měsíc a odpustíte mu, že na relativně málo informací stahujete relativně hodně hopsacích doplňků, firemní mailbox by se mohl strhat v okamžiku, kdybychom prodloužili HTML kód titulní stránky o desítku KB.

Má to své výhody a nevýhody – určitá setrvačnost nám není na škodu, na druhou stranu vypadáme tak, že TO NEUMÍME TAKY. Umíme – jen v tom zatím nevidíme smysl. I přes malý podíl neMicrosoftích prohlížečů musíme počítat s tím, že stále tvoří významnou skupinu – ne sice procentuálně, ale početně. A proto musí Mobil server zůstat stále čitelný i staršími prohlížeči, byť třeba s kosmetickými vadami.

Na co se ovšem výrazně chystáme, je personalizace. Samozřejmě ne ta bezhlavá, bezzubá, s jakou se v Čechách setkáváme. Neděláme něco jen proto, abychom byli první, ale proto, aby to sloužilo. Sloužilo vám. Personalizace vám umožní vidět telekomunikace a Mobil server tak, jak si přejete vy – nikoliv tak, jak jsme to my předepsali. Personalizace vám usnadní nalezení toho, co hledáte. Ale to je zase jiné povídání, u něhož se setkáme zase za několik (kolik? Nu, moc ne…) měsíců.

Zatím přijměte poděkování za tu dlouhou dobu, kterou jste s námi vydrželi. Vždy, když píšu nějaký článek, který je trochu ve stylu retro – tedy návratu – jsem pyšný na to, že Mobil server patří mezi nejstarší české servery. Naše archivy sahají do poloviny roku 1996 a dodnes z nich lze čerpat. Pamatujeme první prodaný reklamní banner na českém internetu. Pamatujeme první skandály, první vítězství. Pamatujeme ignoranci médií i úřadů, pamatujeme vzrůst jejich zájmu. A z těchto zkušeností čerpáme – proto, aby jste měli co číst. Proto, aby internet získal smysl. Protože internet bez obsahu nemá smysl.