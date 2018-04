Generální ředitel Vodafonu Arun Sarin: Budoucnost patří otevřenému operačnímu systému

Při příležitosti World GSM Congress v Barceloně se setkal generální ředitel Vodafone Group, Arun Sarin se skupinou vybraných novinářů z celého světa a odpovídal na jejich otázky. Nechyběli zde ani zástupci Mobil.cz. Jaká je tedy budoucnost mobilních komunikací podle představ jednoho z nejvlivnějších mužů světa mobilních komunikací?

Tady v Barceloně byl poprvé k vidění Android, nový operační systém pro mobilní telefony od Google. Myslíte si, že může porazit stávající soupeře v podobě Windows Mobile a Symbian?

Vodafone má v nabídce telefony jak s Windows Mobile, tak se Symbianem. Prozatím nevíme, jak bude Android odladěný, jak bude fungovat nebo jak budou jeho tvůrci ochotni ho zpřístupnit operátorům. Je ale pravděpodobné, že pokud se opravdu objeví v telefonech, zařadíme ho i do naší nabídky. Snažíme se být v tomto směru hodně neutrální a nechceme preferovat jeden operační systém před druhým. Ostatně, byli bychom i proti sobě – naši zákazníci chtějí mít na výběr.

Myslíte si, že je tu vůbec prostor pro další operační systém v mobilech?

To je těžké, ještě před několika lety byly karty rozdány úplně jinak, Windows Mobile měly silnou pozici mezi PDA, naopak v oblasti prémiových telefonů se zdála být neotřesitelná pozice Symbianu. Dnes už to vypadá trochu jinak, je možné, že to může změnit Android. Ale pokud chcete znát můj názor, myslím si, že v budoucnost patří operačnímu systému, který bude zcela otevřený. Až dosud totiž výrobci hovoří o tom, že jsou jejich systémy otevřené, přitom se ale stále více zavírají. Pokud někdo přijde s řešením, které umožní systém dále rozvíjet a vylepšovat, má šanci zvítězit.

Prozatím je ale tržní podíl telefonů s operačním systémem poměrně malý. Proč tomu tak podle vás je?

Výrobci se někdy snaží nabídnout množství funkcí, ale výsledkem je často přílišná komplikovanost. Uživatelé chtějí snadný přístup ke službám. Jejich užívání je musí bavit, jinak zvolí jiný způsob, jak se k nim dostat. Jednoduší ale neznamená nutně hloupější, i k velmi komplexním službám se uživatel může dostat velmi snadno, pokud výrobci dobře pochopí, co uživatelé opravdu chtějí.

Nemáte pocit, že se rychle stírá rozdíl mezi přístupem na internet z mobilu a z počítače? Nemůže to být pro Vodafone problém?

To máte jistě pravdu, ale když se podíváte na Vodafone, už dávno nejsme jen telekomunikační firma. Naše portfolio už neobsahuje jen mobilní hlas, případně zprávy, nabízíme kompletní portfolio datových služeb – od mobilního broadbandu až po připojení po klasických drátech. Myslím si, že právě přístup k internetu přes mobil bude v budoucnu velmi rychle růst. A máte pravdu, už velmi brzy bude jedno, jestli se připojíte ze svého počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení.

Ostatně už dnes máme v Jižní Africe více zákazníků mobilního internetu než je ADSL přípojek. Na rozvíjejících se trzích je mobilní připojení často jedinou možností, jak se připojit k internetu. Ostatní infrastruktura tam totiž chybí.

Může mobilní internet zcela vytlačit klasické kabelové připojení i v rozvinutých zemích?

To je velmi optimistická vize, ale myslím si, že k jejímu naplnění hned tak nedojde. Dnes nejsme schopni přes mobilní připojení nabídnout rychlost 15 Mb/s, přitom po drátech je to běžné. Proto v řadě zemí nabízíme i technologii ADSL. Ale vývoj jde rychle dopředu, rychlosti připojení se zvyšují a spolu s tím roste i poptávka uživatelů po dalších službách. Mobilní připojení má obrovskou výhodu právě ve své mobilitě, zvlášť pokud se propojí s lokalizačními službami – vaši přátelé tak mohou vědět, kde jste a vy zase, kde jsou oni. Mnohem snadněji se tak můžete domluvit, kde se spolu sejdete, sdílet svoje obrázky, zkrátka být v kontaktu. Do mobilů se tak postupně dostávají i nové služby jako Facebook nebo YouTube.

Mluvil jste o tom, že prozatím zaostává mobilní internet v rychlosti připojení. Kdy se to změní?

Jak už několikrát padlo, technologie se vyvíjejí velmi rychle. Hodně velká očekávání máme od sítí čtvrté generace, tedy LTE. Na druhou stranu, není to pro nás nijak životně důležitá otázka. Prozatím postačuje HSDPA a HSUPA, nicméně LTE se jeví velmi dobře, podle našeho názoru ale jeho skutečný čas přijde až někdy kolem roku 2010. Dobré pro LTE je, že ho přijalo za své hodně firem. Už dnes nabízí řada asijských firem terminály i síťovou infrastrukturu pro LTE. Ostatně stačí se projít tady po výstavišti.

Pokud se ale stírá rozdíl mezi mobilním a pevným internetem, znamená to pro vás, že se budete stále častěji utkávat i se soupeři ze světa IT, na které jste dosud nebyli zvyklí. Nebojíte se toho?

Jenže on svět mobilních technologií je pořád od klasického počítačového trochu odlišný. A není tak úplně jednoduché se na něm prosadit, konkurence je tu totiž hodně ostrá. A my máme tu výhodu, že mobilní svět opravdu dobře známe. Proto se snažíme spíše spolupracovat než soupeřit a najít nějaký model, který bude vyhovovat oběma stranám, a zároveň bude přínosný i pro naše zákazníky.

Vodafone přišel se svým konceptem Live!, kde nabízí multimediální obsah včetně obrázků, hudby či filmů. Nokia ale ohlásila svůj koncept Ovi, kde chce vlastně nabídnout totéž. Nebude to problém?

Nemyslím si, že by to měl být problém. My jsme dohodnuti s Nokií, stejně jako s dalšími výrobci, že menu svých telefonů přizpůsobí našim požadavkům. Uživatelé se tedy budou moci snadno dostat k obsahu Vodafone Live! Zároveň nám ale vůbec nevadí, když budou mít k dispozici i Ovi. Proč také, ať si uživatel sám vybere, co je pro něj lepší. Pokud bychom trvali výhradně na Vodafone Live!, riskovali bychom ztrátu zákazníků, kteří chtějí využívat Ovi. A to samozřejmě nechceme.

Změňme trochu téma, v Česku se v poslední době objevují náznaky toho, že se chystá prodej České pobočky Vodafone. Máte takové plány?

Rozhodně ne, českou pobočku se v žádném případě nechystáme prodat. Na rozvíjejících se trzích se nám velmi dobře daří. Tyto země jsou pro nás příjemným překvapením. A nejde jen o Česko, ale i další země jako například Turecko, které do rodiny Vodafone přibylo před dvěma roky, nebo Rumunsko či Indie, kam jsme vstoupili přesně před rokem.

Na závěr dovolte ještě jeden aktuální dotaz, právě zde na kongresu hovořila evropská komisařka Viviane Redingová o tom, že uvažuje o rozšíření regulace cen za roaming. Co si o tom myslíte?

My jsme se spolu tady v Barceloně samozřejmě sešli. Při snídani jsme o této problematice diskutovali poměrně podrobně a já jsem se jí snažil vysvětlit, náš pohled na tuto problematiku. Podle našeho názoru je velmi nešťastné regulovat koncové ceny. Trh mobilních služeb je velmi konkurenční a pokud do něj zasáhnete takovouto regulací, přestane fungovat. Za poslední dobu jsme snížili ceny volání – nejen v roamingu – o desítky procent, a takováto regulace podle našeho názoru odradí operátory od inovací a dalšího vylepšování služeb.

Pokud má Evropská komise pocit, že situace na trhu není v pořádku a je potřeba regulace, měla by se zaměřit na velkoobchodní ceny. Takováto regulace je podle nás naprosto v pořádku a nijak nenaruší konkurenční prostředí.