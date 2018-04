General Eletric CT2-7460 (Opožděný dárek k Valentýnovi)

Nákup

Ač se v názvu telefonu objevuje CT2, jedná se o přístroj standardu DECT/GAP. Je zabalen v menší hnědé krabici, ve které je beze zbytku využito každé místečko. Balení obsahuje tyto komponenty. Základnu, která zároveň slouží jako nabíječka, sluchátko, na kterém je umístěn klip a tři baterie. Dále je zde napájecí a telefonní kabel. Manuál, homologační a ohlašovací list. Na krabici jsou uvedeny základní parametry. Záruka je poskytnuta v délce jednoho roku.

Základna

Má rozměry 164x110x70 mm. Anténa na pravé straně má délku 20 mm. Dále se zde nachází tlačítko pro paging, kterým můžeme vyhledat ztracené sluchátko. Je-li použit paging, sluchátko začně pípat a na displeji se objeví písmeno "H". Dvě kontrolky mají tyto funkce. Zelená poskytuje informace o telefonní lince. Svítí v průběhu hovoru a bliká v okamžiku, kde je na lince příchozí hovor. V klidovém stavu se zelená kontrolka rozbliká tehdy, když základna není připojena k telefonní zásuvce. Tato autodiagnostika se mi líbí a umožní nám okamžitě rozpoznat, že nějaký dobrodruh překopl telefonní kabel, nebo někdo nešetrně zavadil o telefonní zásuvku. Chválím.

Červená kontrolka signalizuje blikáním tu skutečnost, že je třeba baterii dobít. Pokud jen svítí, sluchátko položeno v základně a nabíjení právě probíhá. To je taky pěkně vyřešeno. Na zadní straně základny jsou dva konektory pro napájecí a telefonní kabel. Jsou popsány a také klíčovány, takže k záměně nemůže dojít. Sluchátko lze do základny vkládat oboustranně.

Sluchátko

Při prvním pohledu se mi sluchátko jeví jako dárek k Valentýnovi, protože číselná tlačítka trochu připomínají srdce. Velikost je následující: 190x53x50 mm. Alespoň tak je to napsáno na krabici. Ale je to trochu jinak (155x53x25). Váha při vlastním měření vychází na 145 g. Anténa je uvnitř přístroje a není tedy vidět. Ve spodní části jsou nabíjecí kontakty a vzadu je kryt pro baterie. Je zde i klip, který se dá odejmout. Sluchátko se příjemně drží v ruce. Má černou barvu a kolem displeje je prostor ve stříbrné barvě. To působí velice hezky. Pod displejem je zobrazeno logo GE.

Displej

Má dva řádky. První pro symboly, druhý pro čísla, případně pro zobrazení nabídky, když provádíme programování. Tento řádek umožní zadat číslo dlouhé až 24 číslic. Když je číslo delší než 16 znaků, začne rolovat. V klidovém stavu druhý řádek zobrazuje číslo sluchátka.

Telefonování

SLUCHÁTKO-Svítí, když hovor probíhá, blikání upozorňuje na čekající hovor.EXT-Svítí v průběhu externího spojení, bliká při vyzváněníINT-Jako EXT, ale pro interní voláníKLÍČ-Upozorňuje na uzamčenou klávesniciPROG-Zobrazí se při programování přístrojeCID-NepopsánoBATERIE-Svítí, je-li baterie nabitá. Bliká tehdy, když je potřeba baterii nabít, nebo při nabíjení v základněANTÉNA-svítí, při normálním provozu. Bliká, pokud je sluchátko mimo dosah základnyPHONE-Slouží pro přijmutí a ukončení hovoruDWN,UP-V programovací režimu vybírá volbu, při probíhajícím hovoru mění hlasitost ve sluchátku. V základním postavení aktivují programovací režimOK-Při programování potvrzují volbu. V základním postavení aktivují režim REDIAL (až 5 posledních čísel).Čísla-0-9,#,*FLASH-Využívá vlastností telefonní ústřednyC-V průběhu programování vrací do předchozí úrovně menu. Když píšeme číslo, umožní krátkým stiskem smazat poslední číslici, delším stiskem celé číslo. V průběhu hovoru vypne mikrofon (MUTE). V tomto případě se na displeji zobrazí slovo DISABLE a ze sluchátka se ozývá pípáníINT-Provádí interní volání, které lze využít jen tehdy, když máme více sluchátekLOCK,MEM,POWER-Tato klávesa má tři funkce. V režimu programování zamkne klávesnici (symbol na displeji), v základním postavení umožní volit čísla z paměti (deset čísel) a při delším stisku (3 sec) vypne nebo zapne sluchátko

Příchozí hovor přijmeme zvednutím sluchátka ze základny, jinak stiskneme tlačítko PHONE. Je tu jedna věc, na kterou si musíme zvyknout. Po přijmutí hovoru ještě chvíli trvá, než uslyšíme druhou stranu ve sluchátku. Ukončení hovoru je stejné. Stačí sluchátko odložit zpět do základny, nebo stisknout tlačítko PHONE. O jaké volání se jedná, poznáme podle symbolu INT nebo EXT.

Odchozí hovor lze uskutečnit dvěma způsoby. Opět používáme tlačítko PHONE. Číslo lze vytočit okamžitě nebo jej napsat a vytočit najednou. Můžeme použít i posledně volená čísla (5), či použít paměťový registr (10). V průběhu hovoru se na displeji zobrazuje vytočené číslo (při odchozím hovoru), nebo hovorový čas, který je ještě zobrazen čtyři sekundy po jeho ukončení.

Programování

Tento režim zahajujeme klávesami DWN,UP. Klávesa OK potvrzuje vybranou volbu a C nás vrací o úroveň výš v nabídce, případně ukončí režim programování, pokud podržíme déle. Každá nabídka je na displeji vypsána slovně (anglicky), takže se můžeme orientovat i bez manuálu. Navíc z celého programování budeme asi nejčastěji požívat uložení dalšího čísla do seznamu. Programovací operace se dost podobají přístroji Interbell 1100R, snad jen s tím rozdílem, že zde nefunguje tarifikace hovorů.. Programování je nutno provádět rychle. Pokud je mezi stisky kláves prodleva delší než dvacet vteřin, vrátí se sluchátko do základního stavu. Některé důležité funkce jsou chráněny bezpečnostním kódem. Je dobré tyto kódy nastavit odlišně od továrního nastavení, aby přístroj nemohl být zneužit. Je zde ale popsán postup, jak přístroj odblokovat, když kódy zapomeneme. To je na jednu stranu dobře, ale trochu to snižuje bezpečnost. Kódy jsou čtyřmístné a nezobrazují se, takže je nutné zadávat dvakrát.

Manuál

Popis základní nabídkyStore number-uložení čísla do pamětiHandset setup-nastavení vlastností sluchátkaBase setup-nastavaní vlastností základny (je blokováno kódem)Redial-pět posledně volených čísel. Tato volba je dostupná v režimu programování, ale i ze základního postavení pomocí tlačítka OKZde se sluchátko připojí k přídavné základně. V daném okamžiku může být sluchátko přihlášeno jen k jedné základně, ale registrováno může být na více základnáchLze zapnout nebo vypnout upozorňovací signál, pokud je sluchátko mimo dosah základny.Tady se dá nadefinovat číslo, které se automaticky vytočí, pokud se zmáčkne libovolná klávesa na sluchátku (kromě "C"). Je-li tato funkce aktivní, svítí na displeji text "BABY CALL".Zde můžeme nastavit, co se bude zobrazovat v průběhu hovoru. Buď číslo volaného, nebo hovorový čas.Používá se tehdy, pokud chceme tento výrobek spojit s telefony jiných výrobců. Při této operaci je nutno tento kód použít. Zobrazí se IPEI, které je složeno ze dvou částíIPEI = PUT + PUNIPEI = International Portable part Equipment IdentifyJedinečný kód, který je sluchátku přiřazen výrobcem (něco jako IMEI na mobilu)PUT = Portable User TypePUN = Portable User NumberLze se dá změnit PIN kód, nebo ho aktivovat tak, aby bylo nutné jej zadat tehdy, když se zapíná sluchátkoNastavení původních vlastností sluchátka. Netýká se kódu PINRegistruje sluchátko k základně (nutno provést do jedné minuty). Při registraci se zobrazí číslo, které se doporučuje napsat na štítek, který je umístěn na spodní straně základny "PARK NO". Lze provést i deregistraci.Touto volbou lze zapnout nebo vypnout pípání kláves při stisku. Lze také nastavit melodie při zpětném volání, interního a externího hovoru a také jejich hlasitost.Není v manuálu popsánoNastaví se tovární vlastnosti základny. Netýká se kódu základnyHlasitost vyzvánění (tři druhy) nízká, střední, vysoká.Je možno nastavit až pět druhů zvonění příchozího volání.Zde můžeme nastavit, s jakou prioritou budou vyzvánět sluchátka. Dále lze nastavit, kolikrát sluchátko zazvoní, než se se provede přesměrováníVšechna současněCyklicky podle čísla sluchátkaNejdříve vaše sluchátko a pak ostatníNejdříve to sluchátko, které provedlo nastavení a pak ostatníLze nastavit tři typy volby. Pulsní, tónovou s funkcí FLASH a tónovou s funkcí uzemění (v ČR není doporučeno)Zde se definují přístupové kódy na státní nebo pobočkovou linku. Tři pozice pro státní a tři pozice pro pobočkovou linku. Také lze nastavit délku pauzyLze nastavit omezení čísel na určitém telefonu (10), nebo na všech telefonech (10), případně z těchto omezení lze definovat výjimky (5). Je-li voleno číslo, které je blokované, na displeji se zobrazí text "Call Barred". Tato volba je dobře propracovaná.Odhlášení sluchátka od základnyZadává se kód základny, kterým jsou chráněna některá další nastavení. Nejdříve je nutno napsat původní kód a potom dvakrát kód nový.

Poměrně podrobně je vše popsáno na třiceti sedmi stránkách. Manuál je koncipován pro typ 7460, ale některé údaje popisují typ 7560. Co mi vadí, je zobrazení tlačítek. Na přístroji je například tlačítko "FLASH", ale v manuálu je uvedeno "R". To se týká i některých dalších tlačítek. Jiné výhrady nemám. Naopak bych chtěl vyzvednout popsání kódu IPEI, který je nutný, pokud chceme připojovat přístroje jiného výrobce. Toto jsem v jiných manuálech nezahlédl. Uděluji ústní pochvalu. No a nesmím zapomenout na podrobné záruční podmínky.

Multilink a intercom

K jedné základně může být připojeno až osm sluchátek. V systému můžeme použít až osm základen a tím způsobem prodloužit dosah. K další základně můžeme sluchátko přihlásit v režimu programování. Pokud máme více sluchátek, můžeme provozovat interní hovor, konferenční hovor (trojúhelníkové spojení) nebo hovor přesměrovat na jiné sluchátko. Zde můžeme také nastavit, v jakém pořadí proběhne vyzvánění sluchátek.

Dosah

Dosah je takový, jaký udává výrobce. Ve volném terénu se pohybuje kolem hranice 300 metrů, ale při měření jsem se dostal až na 400 metrů. V této vzdálenosti byl ale už příjem značné zarušený. V zastavěné oblasti je to do 50 metrů, ale podle místních podmínek se tato hodnota může lišit. Pokud jsem už mimo dosah, ozve se výstražný tón (je-li zapnutý) a začne blikat symbol anténky.

Baterie

V pohotovostním režimu vydrží sluchátko 80 hodin, při hovoru až 8 hodin. Baterie jsou typu LR03/AAA NiMH. To je velice příjemné, protože si je v případě potřeby můžeme lehce zakoupit. Výrobce udává, že maximální kapacita baterii nastane až po několika nabíjecích cyklech. Doporučuje se pravidelné nabíjení. Stav baterií je zobrazen na displeji.

Tabulka parametrů

Norma DECT/GAP Dosah-volný terén 300 m Dosah-uvnitř budov 50 m Provozní doba 8 hodin Pohotovostní doba 80 hodin Počet možných přídavných telefonů 7+1 Spojení mezi mikrotelefony(intercom) ano Spojení mezi základnou a mikrotelefonem ne

Závěr

Přístroj jsem měl zapůjčen jen čtyři dny, ale musím přiznat, že jsem nenašel nic, co by se mi nelíbilo (až na pár nesrovnalostí v manuálu a absenci tarifikace). Navíc mě uchvátila cena, která je taková, jakou bych si představoval i u ostatních bezdráťáků. Je to 3999 Kč s DPH (březen 2000). Myslím, že když si tento telefon pořídíme, rozhodně neuděláme chybu. Odhadl bych, že za tuto cenu si jej může pořídit téměř každý. Ještě jednou bych chtěl vyzdvihnout popis kódu IPEI v návaznosti na připojení na přístroje jiného výrobce.

Přístroj zapůjčila firma Okay Hradec Králové