Toto je zajíc v pytli za 15 000 korun, připomíná mobilní retro

Mobilní pamětníci nemusejí příliš šátrat v paměti, přístroj Gemini totiž jako by z oka vypadl legendárním kapesním počítačům Psion. Britská společnost Planet Computers se teď snaží podobný typ zařízení skrze Gemini oživit. Na portálu Indiegogo vzbudila zájem, ale otázkou je, jak bude projekt životaschopný z dlouhodobého hlediska.

Principiálně má Gemini něco do sebe: je to malý počítač a chytrý telefon s Androidem v jednom. Tedy, pokud si zákazník pořídí verzi s podporou 4G sítí, existuje i levnější varianta jen s wi-fi. Gemini má konstrukci jako miniaturní notebook, displej se tedy přiklápí ke klávesnici. Rozevřením vznikne malý komunikátor s vcelku velkou qwerty klávesnicí, jako u oněch Psionů.

Pro telefonování to nemusí být úplně pohodlné, ale určitý způsob, jak alespoň v případě nejčastěji volaných kontaktů zjistit, kdo volá, tu je – na víku displeje je řada stavových diod, které mohou doslova hrát všemi barvami a pro různé kontakty si tu lze nastavit různé sekvence jejich rozsvícení. S Gemini lze pak telefonovat v zavřeném stavu klasicky u ucha, nebo v otevřeném za pomoci hlasitého handsfree nebo samozřejmě připojených sluchátek. Zajímavostí výbavy jsou dva USB-C konektory.

Uvnitř přístroje běží operační systém Android a také upravená verze Linuxu: uživatel si může vybrat, do kterého ze systémů Gemini naběhne. O pohon celku se stará desetijádrový ARM procesor (MediaTek Helio X27), jsou tu 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti, zařízení má baterii s kapacitou 4 220 mAh a téměř šestipalcový displej má moderní poměr stran 2:1 a tomu odpovídající Full HD rozlišení. Výbava tedy není špatná, obzvlášť když na Indiegogo tato věc vyšla v kampani na 399 dolarů (8 500 korun - stále ještě lze objednat), prodejní cena pak bude 599 dolarů (téměř 13 000 korun). Cena v Evropě bude asi trochu vyšší, vždy je potřeba připočítat minimálně daň, takže se v přepočtu vyhoupne určitě přes 15 000 korun.

Ani to není v porovnání se špičkovými smartphony přehnaná cenovka, jenže: Gemini míří na poměrně úzkou skupinu uživatelů a domníváme se, že tato specifická skupina by ocenila výkonnější hardware, klidně i za vyšší výslednou cenu. Gemini nebude slabé androidí zařízení, ale jednoduše mu trocha toho výkonu na nejnáročnější multi-tasking může chybět, navíc u procesorů MediaTek bývá občas potíž s odladěním některých aplikací. Vystavené kousky ale fungovaly svižně a spolehlivě, otázkou je, jak se bude přístroj chovat při dlouhodobé intenzivní zátěži.

Mnohým uživatelům ovšem o výkon jít nemusí, hlavní pro ně může být ona vestavěná klávesnice. Tu jsme krátce vyzkoušeli a musíme říci, že v nás zrovna nadšení nevzbudila. Možná za to mohou vystavené prototypy, ale stisk tlačítek na nás nepůsobil příliš jistě, do odezvy spolehlivých klávesnic někdejších přístrojů Psion má klávesnice Gemini daleko.

Na psaní všemi deseti prsty je klávesnice samozřejmě malá, ale na rychlé vyťukávání několika prsty je dostatečně rozměrná. Chvíli bychom si museli zvykat, pak by asi nebyl problém se do tlačítek strefovat přesně a psát rychle. Ale první dojem jednoduše není moc dobrý. Pravda, jsme sice zvyklí na mobilních přístrojích psát hlavně na dotykových klávesnicích a na mechanickou jsme si v těchto případech odvykli, ale i tak se domníváme, že mohli u Gemini odvést trochu lepší práci. Špatně se to srovnává, ale třeba qwerty klávesnice BlackBerry KeyOne v nás budí mnohem větší nadšení a důvěru než řešení u Gemini.

Je možné, že finální kousky na tom budou lépe, nebo že po chvíli adaptace na klávesnici Gemini bychom psali pohodlně a rychle – jenže to je potíž celého projektu. Velká nejistota. Zákazníci, kteří si Gemini objednali na Indiegogo, totiž kupují doslova zajíce v pytli a mohou být velmi zklamaní. Navíc pochybujeme, že se kdy Gemini dostane do nějaké běžné distribuční sítě tak, aby si mohl zájemce přístroj vyzkoušet. A to je velká škoda, protože příznivce by si najít mohl.