Zúžasňovač zvuku slibuje z mobilu koncertní sál, peníze se hrnou

Geek Wave přitom není nic jiného než propracovanější a především kvalitnější zesilovač a digitálně-analogový převodník (DAC). Kvůli miniaturizaci však tyto části zvukového výstupu ztrácejí v mobilech výrazně na kvalitě, externí krabička, přes níž se zvuk před výstupem do sluchátek "prožene", tak má tyto nedostatky odstranit. Slibuje doslova koncertní kvalitu. A zdá se, že to opravdu funguje.

Autoři projektu z firmy LH Labs, která stojí za velmi úspěšným a mnoha cenami ověnčeným zesilovačem Da Vinci Dual DAC (mimochodem, i na něj autoři vybrali peníze přes web pro hromadné financování), dokázali během pár dní oslovit 662 přispěvatelů, kteří firmě zaslali už bezmála 150 tisíc dolarů (středa, 10:00), tedy asi o 22 tisíc dolarů víc, než autoři pro spuštění projektu žádali (128 tisíc dolarů).

Propagační video zachycuje řadu lidí, kteří si výstup z novinky pouští. Reakce jsou v podstatě vždy nadšené. "Zní to jako bychom byli na koncertě," říká jeden z posluchačů. Sebevědomí je cítit i ze samotného představení produktu jeho spoluautorem Gavinem Fishem: "Jsou to vlastně tři zařízení v jednom. Za prvé to, čemu rádi říkáme 'zúžasňákovač zvuku'. Pro laiky to znamená, že vaši muziku udělá úchvatnou pomocí našeho DAC převodníku. Ten dokáže přehrávat hudbu v kvalitě až 128 krát vyšší, než je rozlišení běžného CD," říká na úvod Fish.

Zcela domyšlena přitom ještě není ani podoba tohoto originálního příslušenství. V rámci kampaně pro hromadné financování (crowdfounding) tak kromě běžných přispěvatelů autoři hledají i kreativní průmyslové designéry, kteří by jim pomohli s dokončením jejich návrhu. Uvažují přitom o třech podobách, jak Geek Wave k telefonu připojit: jako kryt na zadní část telefonu, jako součást pouzdra s flipem či jednoduše zesilovač k telefonu "přilepit". Součástí návrhu má být hlavně elegantní řešení konektoru, kterým se externí zařízení k mobilu připojí.

Kromě koncových stupňů zvukového výstupu Geek Wave nabízí i integrovanou baterii a paměť o velikosti 256 GB. LH Labs se tím snaží bojovat proti slabé výdrži dnešních mobilů. Externí baterie o kapacitě 3 000 mAh tak dokáže v případě potřeby telefon dobít. Do paměti pak lze nahrát tisíce skladeb. Díky tomu umí fungovat i samostatně jako hudební přehrávač. "Něco jako iPhod Shuffle na steroidech," dodávají sebevědomě autoři na webu Indiegogo.com.

Samotný Geek Wave se skládá ze dvou částí: placky obsahující zesilovač, DAC, baterii a paměť a samostatného konektoru, který zajišťuje kompatibilitu s iPhonem 5/5s či jakýmkoli telefonem s OS Android. Tato modularita má zajistit kompatibilitu například s budoucím iPhonem 6, ačkoli jsou v tomto slibu autoři velmi opatrní. Zatím totiž neví, jaký konektor bude novinka mít.