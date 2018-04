Náramek dovolí plavání i potápění. Přinese i podporu Spotify

Jmenovat se bude GearFit 2 Pro a vůči předchůdci přinese řadu vylepšení. Důležitým parametrem sportovních hodinek je jejich voděodolnost a právě ta nebývá zrovna dostatečná. Nejčastěji jejich konstrukce vyhovuje jen normě krytí IP67/68, což možná stačí na náhodný styk s vodou, ovšem rozhodně ne na plavání, o potápění ani nemluvě.

Konstrukce verze Pro odolá 50m vodnímu sloupci, což odpovídá tlaku 5 atmosfér. Kromě plavání tak bude GearFit 2 Pro určen i k potápění do několika jednotek metrů. K pečlivému záznamu uplavaných bazénů nebo celkově vzdálenosti se bude hodit aplikace Speedo On.

K řadě sportovních aktivit neodmyslitelně patří poslech hudby a i v tomto směru si chystaný GearFit polepší. Naučí se přehrávat hudbu na pozadí a přinese i podporu Spotify v off-line režimu. Samozřejmostí je pak vestavěná GPS k přesnému sledování polohy, což je u tohoto sportovního náčiní doslova nutnost.

Změnou prošel gumový řemínek, přesněji řečeno jeho zakončení s praktičtější trnovou přezkou. Nemění se naopak kompatibilita, náramek půjde opět spojit s telefonem s Androidem i iPhonem a v ceně bude roční předplatné prémiové služby Under Armour.

Zatím není jasné, kdy a za jakou cenu půjde náramek do prodeje, ani zda to bude plnohodnotná náhrada GearFitu 2, nebo se budou obě verze prodávat paralelně. Už příští středu by však měly být všechny nejasnosti minulostí.