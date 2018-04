Skoro se jich bojíte dotknout, tak luxusně se tváří hodinky Samsungu

Jsou to obyčejné chytré hodinky s lepšími pásky a v případě Samsungu s pouzdrem, na které je naneseno zlato nebo platina. „Střeva“ jsou stejná jako u základního modelu za 10 000 korun a ani displej u těchto luxusních hodinek není tak zázračný, aby ukazoval reálně to, o co se snaží výrobci na prospektech.

Je to paradox. Vedle hodinek leží na stáncích smartphony za dvacet či třicet tisíc nebo třeba notebooky za ještě vyšší sumy. Jen tak, na drátku, jakoby nic. Můžete si s nimi hrát libovolně. To u hodinek se obsluha velmi snaží, abyste ze stánku odcházeli s pocitem, že méně je více a že jste právě viděli něco extra. A že je vlastně dobře, že vám hodinky třeba omylem nevypadly z ruky, protože to by byla tragédie.

Realita je ovšem mnohem prostší. Samsung vzal základní Gear S2 Classic a vytvořil dvě varianty: pánskou a dámskou. Tu první potáhl vrstvičkou platiny, tu druhou vrstvičkou osmnáctikarátového růžového zlata. Zůstává jedna velikost hodinek, takže pro pány jsou relativně malé, pro dámy zase spíš větší. V nabídce pak budou i nové kožené pásky z lepší kůže. Na displeji se pak objeví nové ciferníky. Funkčnost se ovšem nemění.

Ceny zatím Samsung nezmínil. Je jasné, že budou dražší než základní verze, která začíná na 10 000 korunách. Ale půlmilionových chytrých hodinek, jako u luxusní verze Apple Watch, bychom se dočkat neměli. Zlato a platina jsou jen nanesené, pouzdro je stále z nerezavějící oceli. Prodej by měl být zahájen během února.

Z technického hlediska je zajímavá informace, že Samsung pracuje na tom, aby hodinky šly používat pro službu Samsung Pay. Tu v USA Samsung velmi propaguje a v mnoha nákupních centrech má stánky, kde nabízí aktivaci služby pro smartphony. Bohužel, ve středoevropských končinách budeme pravděpodobně čekat mnohem déle.