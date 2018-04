Garmin zvažuje odchod z mobilního byznysu. Značka Garmin-ASUS možná zmizí

Telefonující navigace značky Garmin-ASUS na trhu chytrých telefonů nikdy nezanechaly výraznější stopu. Ať už šlo o první model řady, Nüvifone M20 s Windows Mobile nebo pozdější A10 s Androidem. Pomineme-li povedené předinstalované turn-by-turn navigace, hardwarově byla tato zařízení vždy o krok za konkurencí.

Garminu se jako celku podle výsledků za druhé čtvrtletí roku daří, počet prodaných navigací vzrostl meziročně o příjemných 8 %, což je ale dáno masivními zakázkami v automobilovém průmyslu, letectví či námořnictvu.

Příjmy z prodeje smartphonů zvýšily zůstatek na účtu společnosti o 27 milionů dolarů, což je ale v porovnání s celkovými výnosy částka poměrně zanedbatelná, asi jako kapka v kbelíku vody. Výsledky tak zůstaly daleko za očekáváním.

Kevin Rauckmann, finanční ředitel společnosti Garmin, v jednom z posledních rozhovorů uvedl, že v horizontu několika čtvrtletí budou muset učinit rozhodnutí, zda má smysl do značky Garmin-ASUS dále investovat, nebo raději projekt zastavit.

Garminu by ztráta výnosů z divize chytrých telefonů nijak neublížila a ASUS by se tak mohl opět pustit do výroby smartphonů pod vlastní značkou. Některé starší modely byly docela povedené (P535, P750 nebo P565) a není důvod, proč by ASUS nemohl na úspěch navázat.