Garmin připravil levnější iQue 3200?

Kapesní počítač s PalmOS a vestavěnou jednotkou GPS iQue 3600 od firmy Garmin jsme vám u nás již několikrát představili:

Garmin s tímto produktem vstupoval na poněkud neodzkoušený trh a nyní po několika měsících prodeje zřejmě zvážil, že nabídne uživatelům odlehčený typ, který bude v některých funkcích oproti iQue 3600 "osekán", nicméně bude levnější.

Podle Amazon by se iQue 3200 mohl začít prodávat od 1.srpna a na zařízení s cenou 461 USD již přijímá se slevou předobjednávky za 430 USD.

iQue 3200 poběží na ARM procesoru Dragonball MXL s PalmOS 5.2 s 32 MB DRAM. iQue3200 má SDIO slot. Uživatel obdrží handheld, kryt displeje, stylus, USB kolébku, nabíječku, CD ROM a manuál. Samozřejmostí je vestavěný GPS s mapovým a navigačním software (v nabídce Amazon je Severní Amerika).

Software by měl být následující: GPS Clock, Address Lookup, Electronic Mapping, Track Log, Trip Computer, Automatic Route Generation a Turn-by-Turn Voice Guidance, dále Palm OS 5.2 aplikace: Address Book, Calculator, Date Book, Expense, Mail, Memo Pad, Palm Reader a To Do List. Další programy: Astraware Game Pack, Documents to Go, powerOne Personal Calculator, StarCaddy, SplashPhoto a Vindigo.



V čem je iQue 3200 horší?

Oproti iQue 3600 bude chybět jack pro headset, hlasový záznamník a přehrávání MP3, tedy multimédia. Budeme si muset ještě počkat na podrobnější popis, jak to bude s "hlasovou" navigací...

Problém je ukryt v displeji - shop Amazon deklaruje displej o velikosti 320x480 pixelů, ale na propagačních obrázcích to vypadá jakoby na "klasiku" 320x320. Počkáme si na oficiální údaje.

Informace bereme tedy zatím jako neověřené a jsme zvědavi, zda je potvrdí výrobce, tedy firma Garmin.