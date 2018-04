Garmin představil nové navigace s reálným pohledem a 3D budovami

, aktualizováno

Významný hráč na trhu s přenosnými navigacemi, americký Garmin, uvedl celkem sedm nových modelů. Ty patří do základní řady 2xx a také do nejvyšší, sedmičkové. Novinky zaujmou především prostorovým zobrazením mapy a také poloprůhlednými budovami, které by měly řidičům usnadnit orientaci.