Garmin Oregon - první turistická navigace s dotykovým displejem

Oregon je nová série ručních navigačních přístrojů určených pro turistiku, které jsou ale použitelné i v autě. Novinkou oproti stávající řadě Colorado je absence otočného ovladače Rock'n'Roller a dalších tlačítek, nové Garminy Oregon se totiž ovládají přes rozměrný dotykový displej. Ten nabídne stejné parametry jako u modelu Colorado, jde tedy o barevný TFT displej s velikostí 65 × 39 mm a s rozlišením 240 × 400 bodů.

Možná si říkáte, stejně jako já předtím, než jsem vzal nový Garmin Oregon poprvé do rukou, že ovládání přes dotykový displej není pro outdoorové navigace nejlepší řešení. Nový Garmin vám ale dá zapomenout na pomalé reakce nebo chybné stisky, které jsou často hlavní nevýhodou dotykových displejů.



Rychlost modelu Oregon 300, který máme v redakci, je opravdu velmi dobrá a menu navigátoru bylo navíc upraveno tak, aby vyhovovalo použití dotykového displeje. Díky velkým a dobře rozčleněným ikonám tak není potřeba sundávat například celopsrtové cyklistické rukavice, i v nich je totiž ovládání nečekaně přesné.

Nová řada Garmin Oregon obsahuje celkem pět modelů - 200, 300, 400t, 400i, 400c. Model Colorado 300, který máme jako jedna z prvních redakcí na testování, nabídne základní mapu světa a 850 MB vnitřní paměti. V té máme v testovaném modelu nahranou mapu Topo Czech 2Pro v měřítku 1:10 000, která je nejpodrobnější turistickou mapou na světě určenou pro satelitní navigace.

Nejlevnější model nové řady, Oregon 200, pak nabídne opět základní mapu světa, vnitřní paměť se ale u této verze zmenšila na základních 24 MB. Všechny verze jsou ovšem vybaveny také slotem pro paměťové karty micro SD. Vyšší verze Oregon 400t se chlubí topografickou mapou USA, navigátor 400i bude vybaven vodáckými a 400c námořními mapami, stejně jako je tomu u modelů Colorado. Takřka stejné jsou i všechny ostatní funkce a parametry, Garmin Oregon je tak vlastně alternativou s dotykovým displejem ke coloradu s klasickým ovládáním pomocí tlačítek a otočného ovladače.

Dostupnost nové turistické řady navigací Oregon je v USA již v tomto měsíci, model 400t se již dokonce prodává za 640 dolarů, v přepočtu tedy necelých deset tisíc korun. Přesný termín zahájení prodeje na našem trhu v tuto chvíli neznáme, odhadujeme ale, že ani čeští příznivci navigací do přírody by nemuseli dlouho čekat. Základní model Oregon 200 by měl stát něco málo přes sedm tisíc korun, námi testovaná verze 300 pak přibližně osm tisíc.

Garmin Oregon by měl být po páteční světové premiéře dnes oficiálně představen i v České republice, pak bychom snad měli znát i přesné ceny a termíny uvedení do prodeje, které do článku doplníme. Pokud vás nová navigace od Garminu zaujala, sledujte Mobil.cz, kde vám již brzy přineseme její podrobnou recenzi.