Garmin Nüvifone letos nebude, dočkáme se až příští rok

Při příležitosti uvedení prodejních výsledků za druhé čtvrtletí letošního roku uvedl výrobce navigací Garmin, že očekávaný mobil Nüvifone se do prodeje letos nedostane. Výrobce uvádí, že kvůli požadavkům operátorů je nutné provést několik úprav. Do prodeje by se měl nüvifone dostat v první polovině příštího roku.

Garmin Nüvifone je mobil ve stylu iPhonu s velkým dotykovým displejem. Jeho předností bude samozřejmě vestavěná GPS navigace. Chybět nebude multimediální výbava v podobě hudebního a video přehrávače. K dispozici bude i fotoaparát. Více o telefonující navigaci Nüvifone zde.