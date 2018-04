Garmin NavTalk II - GSM a GPS v jednom přístroji (preview)

Společnost Garmin, nejznámější výrobce GPS přístrojů, se rozhodla zabrousit také do rozbouřených vod GSM technologií. Učinila tak prostřednictvím mobilního telefonu Garmin NavTalk II, který v sobě slučuje jak vlastnosti GSM telefonů, tak i přístrojů GPS. Jaký vlastně tento hybrid obou výše zmíněných produktů je a co může svým potenciálním uživatelům nabídnout?

Design a displej

Vzhledem ani parametry přístroj nijak výrazně nevybočuje z dnešního standardu mobilních telefonů. Svými rozměry 133 x 51 x 24 mm a hmotností 170 g se Garmin NavTalk II možná na první pohled může leckomu zdát poněkud větším a těžším, než jsme zvyklí. Ovšem berme v úvahu, že žádný současný mobilní telefon, jenž vedle standardních GSM vlastností nabízí ještě něco navíc, na tom není po stránce rozměrů ani hmotnosti o nic lépe. Dobrým příkladem, podporujícím toto tvrzení, jsou smartphony (chytré telefony), které kombinují vlastnosti mobilu a PDA (Personal Digital Assistant).

Povrch telefonu je v barvě chromu, která dodává přístroji jistý nádech exkluzivity. Okolí displeje a klávesnice vyplňuje modrošedá barva. Kromě antény pro příjem GSM signálu, která se nachází na horní hraně telefonu, je na zadní části přístroje umístěna ještě výsuvná GPS anténa. Na první pohled vás bezpochyby zaujme rozměrný displej, jenž je přímo stvořen k wapování a práci s GPS navigátorem. Ostatně rozměry 31,7 x 38,4 mm (132 x 160 bodů) nepotřebují žádný další komentář. Displej má luminiscenční podsvícení a šedivé pozadí, které lze měnit ve čtyřech odstínech.

Paměť a výdrž baterie

Interní paměť telefonu nabízí celkovou kapacitu 18,5 MB. Z toho je 2,5 MB určeno pro ukládání dat jako jsou telefonní čísla, kontakty, údaje v kalendáři, SMS zprávy apod. Samozřejmě, že o mnoho více místa (16 MB) uvolnil výrobce pro ukládání map oblastí a měst. Součástí standardního balení Garminu NavTalk II by měl být také CD-ROM, kde bude k dispozici velké množství map pro stažení do přístroje a uložení do paměti.

NavTalk II bude k dostání s lithium - iontovou baterií, se kterou telefon údajně vydrží až 480 minut hovoru nebo 300 hodin v pohotovostním režimu. Pomocí GPS navigátoru můžete bloudit krajinou bez přestání až 12 hodin.

Funkce GSM

Něco málo o GPS

Jaké funkce, typické pro mobilní telefony, nám Garmin NavTalk II nabízí? Především je to podpora WAPu (verze 1.1), rychlá volba, seznamy volaných, přijatých, zmeškaných hovorů, zámek klávesnice, velký výběr vyzváněcích tónů (přesný počet bohužel zatím není znám). Ty náročnější z vás jistě potěší přítomnost vibračního zvonění, organizéru, kalendáře, kontaktů či plánovače (to-do list). Nechybí ani časové funkce jako hodiny a budík či podpora datových a faxových služeb. Telefon také disponuje zabudovaným HW modemem, umožňujícím přenos dat rychlostí 14,4 kbps.Vedle standardních GSM funkcí, typických pro každý mobilní telefon, je však Garmin zajímavý hlavně svými navigačními schopnostmi (GPS), díky nimž se s tímto telefonem jen stěží ztratíte. A co to vlastně GPS je.

Jedná se o důmyslný systém, který dokáže během okamžiku určit vaší momentální pozici s přesností na metry. GPS tvoří skupina 24 satelitů, které jsou v majetku vlády USA a neustále obíhají kolem zeměkoule ve výši 20 000 km. Tyto satelity monitorují 24 hodin denně vlastní pozici i pozici okolních satelitů a průběžně tyto údaje spolu s přesným časem posílají z vesmíru na Zem. Přijímače GPS tyto signály přijímají a ze získaných údajů vyhodnocují svou přesnou pozici spolu s rychlostí a směrem posunu. Přesnost lokalizace jednotlivých GPS přijímačů lze v současné době určit řádově již na desítky metrů. Podrobnější informace o systému GPS naleznete zde.

NavTalk II a funkce GPS

Další parametry

Aktivace GPS navigátoru - zhruba 15 s

Deaktivace GPS navigátoru - zhruba 45 s

Zjištění aktuální polohy - max. 120 s

Přesnost určení pozice - 15 m (45 stop)

Aktualizace polohy - průběžně / cca každá 1 s

Rozhraní - RS 232 + NMEA 0183, RTCM 104 DGPS + vlastní datové formáty výrobce (Garmin)

Anténa - zabudovaná, výsuvná + MCX konektor pro připojení externí antény.

Ale teď už k samotným GPS funkcím. Garmin NavTalk II je vybaven dvanáctikanálovým (paralelním) přijímačem, který průběžně prohledává a využívá až 12 satelitů najednou k vypočítávání a aktualizaci vlastní polohy. Také můžete odesílat své souřadnice nebo přijímat souřadnice dalších osob (vybavených mobilním aparátem s GPS) ve formě SMS zpráv.

Garmin NavTalk II je rozhodně velice zajímavým přístrojem. Jeho výrobce však není zdaleka prvním, kdo přišel s nápadem spojení GPS navigátoru a mobilního telefonu. Před ním už to byla firma Benefon, se svými produkty Benefon Track nebo Benefon ESC!. Garmin NavTalk II je i tak zajímavým a designově povedeným kouskem. Cena ani datum uvedení na trh zatím nejsou známy. Dá se ovšem předpokládat, že o společnosti Garmin v budoucnu ještě určitě uslyšíme.