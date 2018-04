Garmin iQue 3600a - PDA s GPS speciálně pro piloty

Výrobce kapesních počítačů Garmin včera představil svůj nový model iQue 3600a, který je určen speciálně pro piloty letadel.

Zařízení iQue 3600a nemá klasický stylus, ale přídavnou jednotku, která jej nahrazuje. Pomocí ní lze pohybovat kurzorem do stran a používat další funkce stylusu.

iQue 3600a má tyto specifikace:

Procesor Motorola MXL ARM 9 o taktu 200MHz

Operační systém PalmOS 5

VGA displej o velikosti 3.8” s rozlišením 320 x 480 bodů

Paměť 96MB ROM a 64MB RAM

Rozšiřující sloty pro SD/MMC karty

Anténa GPS přijímače zvládá 12 kanálů. Váha zařízení i se "stylusem" činí 193 gramy, baterie má zajistit výdrž až 9 hodin (při vypnutém podsvícení), standby režim je 2 týdny.

Spolu se zařízením bude dodávána také USB HotSync kolébka, externí GPS kit, AC a 12-voltový adaptér.

Základní aplikace jsou standardní PIM a to Address, Date Book, Memo Pad, To Do, Calculator, a Palm Reader.

Nechybí samozřejmě GPS programy potřebné pro navigaci a speciální "letecké" programy QueFlights či QueTerrain.Zařízení by mělo na trh přijít ještě letos, jeho cena bude činit $1,099.