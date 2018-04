Garmin iQue 3600 - Palm, se kterým se neztratíte

iQue 3600 společnosti Garmin je první GPS přijímač používající operační systém Palm OS 5 a jako takový nabízí nejen komfortní mapovací a navigační služby, ale také všechny obvyklé funkce ostatních Palm OS kompatibilních PDA zařízení. Technologicky takřka dokonalý kapesní počítač ušlechtilých tvarů obsahuje výklopnou anténu na klasickém flipu (viz obrázky) a díky rychlému procesoru ho můžete použít například i jako MP3 přehrávač. Integrovaný mikrofon a reproduktor slouží nejen k hlasovým poznámkám, ale také pro účely komfortní hlasové navigace po městě či jiné lokalitě.Garmin iQue 3600 se pyšní transreflexivním TFT displejem s úhlopříčkou 3,8 palce a rozlišením 320x480 bodů, tedy stejným rozlišením jako novější SONY CLIÉ. Displej je schopný zobrazit 65 535 barev a má virtuální Graffiti plošku. Relativně vysokou rychlost celému zařízení zajišťuje 150MHz procesor Motorola DragonBall MXL s ARM architekturou, víc než slušná je také interní 32MB paměť nutná pro větší mapy a jiná data. Rozšiřovací možnosti iQue 3600 představuje slot pro karty typu Secure Digital, k vestavěnému GPS přijímači můžete též připojit externí anténu. Přesnost integrovaného GPS přijímače je typicky 20 až 30 stop (6 - 10 metrů), v případě WAAS (Wide Area Augmentation System) dat v Severní Americe jsou to pak méně než 3 metry. GPS funkce jsou propojeny na interní aplikace v Palm OS, takže například AddressBook a Data Book mohou přímo spolupracovat s mapovými aplikacemi, popřípadě uživatelskou databází vybraných údajů. Data můžete posílat přes integrovaný infraport, což je ale u každého Palm OS kompatibilního PDA naprostou samozřejmostí. Součástí doplňkové softwarové výbavy iQue 3600 jsou i balíky Astraware Game Pack, Documents To Go, powerOne Personal Calculator, StarCaddy, SplashPhoto a Vindigo, plus samozřejmě veškerý Palm OS 5 kompatibilní software.



















Garmin iQue 3600 - základní technické údaje:

Zařízení mělo svou premiéru na veletrhu CES v Las Vegas a na trhu by se mělo objevit ve druhém čtvrtletí tohoto roku, předběžná prodejní cena byla stanovena na 589 USD. Součástí dodávky bude ochranný kryt, kovový stylus, HotSync kolébka s USB konektivitou sloužící současně i jako dobíjecí stanice, AC adaptér a samozřejmě i mapový software. Vybrat si budete moci nejen ze dvou verzí balíků MapSource obsahujících podrobné mapy Severní Ameriky a západní Evropy, ale také z několika dalších mapových balíků respektive GPS kompatibilního software.

Internal system

Operating system: Palm OS 5

Embedded capabilities: GPS, MP3 player, voice recorder, infrared communication, and vibrating alarm

Audio hardware: Microphone, speaker, headphone jack

Processor: New Motorola DragonBall MXL ARM 9

Internal memory: 32 MB DRAM

Expandable memory: Secure digital slot