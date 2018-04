Garmin-Asus uvedl specifikace chystané dvojice nüvifone M20 a G60

Plánovalo se, že ASUS bude pro Garmin přístrojovou řadu nüvifone pouze vyrábět a na krytu přístroje nalezneme logo Garminu. Začátkem února ale došlo k uzavření spojenectví a vzniku nové společné značky Garmin-Asus. Všechna zařízení kolekce nüvifone budou zaměřeny na co nejlepší souhru navigace a mobilního telefonu. Kromě již dříve představeného modelu G60 se chystá na trh i M20 s Windows Mobile.

Nüvifone G60

Půjde o linuxové zařízení s 3,55“ dotykovým displejem s rozlišením 272 x 480 obrazových bodů. Použitému procesoru neznámého taktu bude asistovat 128 MB operační paměti. Na uživatelská data bude připravena 4 GB vnitřní paměť, kterou půjde dále rozšířit paměťovými kartami microSDHC až do současného maxima 16 GB. Absence ovládacích prvků volá po uživatelském prostředí optimalizovaným pro ovládání prsty. Při pohledu na dostupné fotografie se zdá, že tuto podmínku G60 bezezbytku splňuje.











G60 disponuje univerzálním GSM/UMTS modulem s podporou všech dnes dostupných datových přenosů, HSDPA nevyjímaje. Připojení k Internetu v dosahu volného hot-spotu umožní vestavěný wi-fi modul, přenos souborů na jiný telefon (případně PC) pak Bluetooth.

Vyšperkovaný navigační software bude u nové řady doplněn o službu Ciao!, která umožní sdílet vaši pozici a zároveň sledovat aktuální polohu vašich přátel. Půjde tak o alternativu k nedávno spuštěné službě Google Latitude.

Pro snadnou navigaci krok za krokem budou v zařízení předinstalovány mapy Severní Ameriky nebo Západní a Východní Evropy a to dle potřeb zákazníka. Služba „Where am I?“ pak v závislosti na aktuální poloze vyhledá nejbližší nemocnici, policejní služebnu či hotel a to rychle jedním klepnutím.

G60 postačí i k zachycení momentek pomocí 3.0 MPix fotoaparátu s funkcí automatického ostření a podporou geo-taggingu pro automatické doplnění geografických souřadnic nebo informací specifických pro danou oblast.

Zařízení umožní prohlížení dokumentů vytvořených v MS Office, k prohlížení webu je pak připraven browser s jádrem WebKit. Kontakty a záznamy v kalendáři bude možno snadno synchronizovat s MS Outlook v PC.

Název nüvifone G60 Rozměry [mm] 58,1 x 112 x 14,6 Hmotnost [g] 137 g Operační systém Linux Procesor ? RAM 128 MB FlashROM 4 GB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quad-band GSM, Tri-band UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA Displej - rozlišení 272 x 480 pix Displej - úhlopříčka 3,55" (90,2 mm) Displej - barvy 65 536 Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR, A2DP Infraport ne Digitální fotoaparát 3.0 MPix Autofocus ano Videotelefonie ne FM rádio ne Baterie 1 100 mAh



Nüvifone M20

Miniaturní komunikátor je postaven na známě čipové sadě Qualcomm 7200A s 528 MHz procesorem a 128 MB operační paměti. Taková sestava spolu s adekvátní podporou grafického čipu zajistí svižné reakce použitých Windows Mobile 6.1 Professional.

Drtivou plochu čelní stranu ukrajuje 2,8“ dotykový VGA displej, pod kterým se rozkládá rozměrný čtyřsměrový prvek a dvojice tlačítek k telefonování. Snadné ovládání telefonu prsty umožní inovované rozhraní Glide, které jsme již mohli vidět u komunikátorů ASUS 552w a P565.





Na uživatelská data bude k dispozici Flash paměť velikosti 4 nebo 8 GB a to v závislosti na regionu – v prodeji bude přitom verze pro Evropu/Asii a Severní Ameriku;přičemž obě varianty nabídnou GSM/UMTS modul, chybět nebude ani wi-fi a Bluetooth.

Možnosti satelitní navigace budou stejné jako v případě modelu G60. Totožné jsou i parametry vestavěného fotoaparátu s funkcí geo-tagging.

Technické parametry:

Název nüvifone M20 Rozměry [mm] 52,5 x 95,3 x 12,8 Hmotnost [g] 99 g Operační systém Windows Mobile 6.1 Professional Procesor Qualcomm MSM7200A, 528 MHz RAM 128 MB (?) FlashROM 4 nebo 8 GB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Tri-band GSM, Dua-band UMTS (v prodeji budou dvě verze) Data GPRS, EDGE, HSDPA Displej - rozlišení 480 x 640 pix Displej - úhlopříčka 2,8" (71 mm) Displej - barvy 65 536 Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR, A2DP Infraport ne Digitální fotoaparát 3.0 MPix Autofocus ano Videotelefonie ne FM rádio ne Další Geo-tagging, akcelerometr Baterie 920 mAh

Garmin-Asus nüvifone G60 a M20 by se na trzích měly objevit zhruba v půli letošního roku v zatím neznámých cenových relacích. Podrobnější informace o ceně a dostupnosti budou nepochybně součástí rozsáhlé prezentace na barcelonském výstavišti. O všem podstatném vás budeme informovat přímo z místa dění.