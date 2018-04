Garmin Asus Nüvifone M20. Telefonující navigace v efektním balení

Jako by trendem následujících měsíců měly být chytré telefony, které budou svou chytrost maskovat. Rozměrově příjemný a designově podařený Nüvifone M20 by málokdo tipoval na přístroj postavený na Windows Mobile. S jeho původním prostředím se ale uživatel téměř nesetká. Naopak příjemné prostředí, a především osvědčená navigace Garmin, se předvedou hned na první dotek.

Je veřejným tajemstvím, že při vývoji svého Nüvifone se Garmin potýkal s řadou problémů. Jeho uvedení na trh se neustále odkládalo. Nakonec byl Mobil.cz jedním z prvních médií v Evropě, které mělo možnost seznámit se s funkčním prototypem. Bylo to právě před rokem na CommunicAsia 2008 – čtěte: Exkluzivně: Měli jsme v ruce funkční telefonující navigaci Garmin Nüvifone.

Živou vodou pro celý projekt bylo zřejmě spojení s Asusem, který už má s produkcí telefonů přece jen víc zkušeností. Nově vzniklé konsorcium Garmin Asus se poprvé předvedlo v Barceloně, kde byl k vidění nejen původní Nüvifone, který dostal označení G60, ale také jeho mladší bráška v podobě Nüvifone M20. Zatímco v Barceloně jsme viděli jen makety pod sklem, v Singapuru už jsme si ho mohli krátce vyzkoušet.

Elegance a rychlost

Hned při prvním kontaktu zaujme M20 především svojí subtilní konstrukcí. U telefonů postavených na Windows Mobile, stejně jako u navigací, jsme přece jen zvyklí na něco jiného. Nüvifone M20 je ale doopravdy příjemně malý a lehký, čímž určitě zaboduje (nejen) u dam. Právě ty ale ocení i několik barevných variant, které dávají M20 tolik potřebnou odlišnost.

Stejně tak velká část uživatelů zřejmě uvítá, že ačkoli je to Windows Mobile zařízení, s jeho původním prostředím se prakticky nepotkají. Podobně jako Samsung či LG připravil totiž i Garmin Asus grafickou nadstavbu, která je plnohodnotným uživatelským prostředím. A z našich prvních dojmů musíme přidat i přehledné a příjemné uživatelské prostředí. Telefon se ovládá pomocí dotykového displeje a jeho reakce na povely byly velmi nadějné.

Jakkoli to totiž ještě podle všeho nebyla prodejní verze, telefon byl velmi svižný a požadavky uživatele plnil rychle. Jediné zpomalení jsme zaznamenali snad jen v navigační části při překreslování mapy, ale to je pochopitelné. V tomto směru nebyl M20 nijak pomalejší než all-in-one přístroje.

Menu je, jak už je dnes samozřejmostí, uzpůsobeno tak, aby se dal přístroj ovládat jedním prstem. To platí nejen o navigaci, ale také o telefonní části, což je určitě plus. Softwarová klávesnice, která se objevuje na displeji při zadávání textů, nabídne dostatečně velké klávesy. Napsat na M20 SMS je tak stejně snadné jako na přístroji s hardwarovou klávesnicí. Totéž platí o práci s telefonním seznamem, nejčastěji používané kontakty si navíc můžete uložit s fotkou přímo na displej a pak je vytočit jediným stiskem.

Čistokrevný Garmin

Navigační prostředí nenechá nikoho ani na okamžik na pochybách, kdo za ním stojí. Majitelům navigací Garmin bude prostředí známé více než důvěrně. Zůstala stejná grafika, včetně možnosti zvolit si ikonu, která bude označovat aktuální polohu. Velmi podobně jako na all-in-one přístrojích probíhá i zadávání trasy či přístup k dalším službám. V budoucnu by měl ale Nüvifone více využívat toho, že je telefonem, a rozšířit paletu svých on-line funkcí.

Z navigací zůstala zachována i řada dalších funkcí, jako je třeba prohledávání POI. Vzhledem k podobnosti se zbytkem Garmin navigací se dá předpokládat, že všechny přístroje budou používat podobný formát map. S mapovými podklady by tak neměl být problém, Garmin kombinuje data Navtequ s lokálními dodavateli, takže disponuje poměrně slušným celosvětovým pokrytím.

Ostatně, jak vypadají mapy Jihovýchodní Asie, jsme se mohli přesvědčit přímo na místě. Bylo by zajímavé, pokud by na Nüvifonu fungovaly i turistické mapy Česka, za kterými stojí Picodas – čtěte: Čeští uživatelé garminů budou mít nejpodrobnější turistické mapy na světě. Nüvifone je přece jen příjemnějším společníkem do lesa než automobilová navigace.

Data rychlostí blesku

Garmin Asus Nüvifone M20 není ale jen navigací s integrovaným telefonním modulem. I z telefonního hlediska je to velmi dobře vybavený přístroj, který nabídne všechny současné možnosti rychlého připojení k internetu počínaje wi-fi, přes 3G až po HSDPA. Pochopitelně mu nechybí takové samozřejmostí, jako je Bluetooth. Na zadní straně najdeme objektiv 3 MPix fotoaparátu, kterému nechybí podpora geotaggingu. Stačí vyfotit nějaké místo a poslat ho jako MMS jinému majiteli Nüvifone. Ten se pak může nechat dovést na místo pořízení obrázku, aniž by cokoli nastavoval.

Jako ryba ve vodě se cítí Nüvifone i v multimediální oblasti. K dispozici je přehrávač, který si poradí s hudbou snad ve všech běžně používaných formátech, stejně jako s videem. To dokáže přehrát dokonce ve formátu VGA při 30 fps a poradí si s MPEG4, H.264, H.263 i WMV. Tím jsme prozradili i další zajímavost, ačkoli má displej jen 2,8“, pracuje ve VGA rozlišení. To oceníte hlavně při práci s mapou.

Příjemné je, že vzhledem k použitému operačnímu systému (tedy Windows Mobile) nabídne M20 i většinu běžných manažerských funkcí. Nejde jen o komfortní kalendář, ale také o bezproblémovou vzdálenou synchronizaci nebo třeba Push e-mail. Vše pak doplňuje mobilní verze Office pro práci s texty, tabulkami a prezentacemi.