Garmin-Asus M10: telefonující navigace potřetí

Výrobce si s uvedením dua Nüvifone M20 a G60 dával na čas, na což nakonec zpočátku zajímavě vypadající zařízení doplatila. Prodeji ve větším množství brání také vysoko nastavená cena. Důvodů, proč by si měl zákazník koupit M20 místo třeba levnější Omnie II s mnohem větším AMOLED displejem, rychlejším procesorem a větší pamětí, není mnoho. Vlastně je pouze jeden: navigační software v ceně.

Nový M10, který je už na tchajwanských stránkách výrobce vystaven k nezávazným objednávkám, by ale mohl být zajímavou volbou. Nabídne 512 MB FlashROM paměti a 4 GB pro uživatelská data nebo aplikace. Úložiště půjde dále rozšířit díky microSD slotu. Novinka navíc jako jedna z prvních přijde s lehce inovovaným operačním systémem Windows Mobile, jehož oficiální označení zřejmě bude WM 6.6.

Operační paměť bude velká hned 512 MB, takže s přehledem obslouží spousty aplikací na pozadí. Srdcem telefonu je čipová sada Qualcomm s 600 MHz procesorem, univerzálním telefonním modulem a navigací. Samozřejmě opět z dílen výrobce.

Vylepšení se dočkal zobrazovací TFT LCD panel nyní úhlopříčky 3,5" s rozlišením WVGA (předchozí M20 mělo 2,8" VGA). Oceníte ho při běžné práci s telefonem, kterou usnadní vlastní uživatelské prostředí nebo právě při navigaci. M10 bude i dobrým multimediálním společníkem, což naznačuje 5.0 MPix fotoaparát nebo 3,5 mm audio konektor. Opět se veze na trendu minimalziace klasických tlačítek a tak pod displejem najdeme pouze dotyková tlačítka pro ovládání telefonní aplikace a zobrazení nabídky Start.

Nüvifone M10 už je možné si předobjednat za cenu asi 450 USD. Pokud by se cena u nás vešla do 10 tisíc korun, mohl by zatím nepříliš velkou oblibu zařízení Garmin-Asus razantně zvýšit.

Technická specifikace: