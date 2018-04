Garmin-Asus končí. Navigace Garmin bude pro Android i iPhone

Jak uvedly obě firmy ve svém tiskovém prohlášení, spolupracovat budou i nadále. Nové mobily od Asusteku budou mít operační systém Android a budou využívat navigační software od Garminu. "Přecházíme od společné značky ke spolupráci značek a budeme ve svých mobilech s Androidem po dva roky využívat řešení od Garminu," uvedl Asustek. Odmítl ale uvést odhady, kolik nových telefonů v příštím roce dodá na trh.

Po oficiálním ukončení vzájemné spolupráce oznámil Garmin také záměr vytvořit svou navigační aplikaci i pro ostatní platformy. Kromě Androidu by se tak navigace od Garminu mohla dostat do iPhonů nebo do telefonů s operačním systémem Symbian. Garmin dodal, že bude nadále prodávat a podporovat modely, které již na trh uvedl.