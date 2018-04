Gangstar: Crime City™

Celý příběh začíná tím, že přicházíte z dalekých končin, abyste zapomněli na starý život a začali úplně od začátku. Váš hrdina se ale dá na zločineckou dráhu. Začínáte jako obyčejný řadový člen pouličního gangu, procházíte se po městě, pouštíte hrůzu a občas ukradnete auto. Časem se ale vypracujete v opravdového gangstera. Díky svým novým zkušenostem máte slušné předpoklady stát se velmi vlivným a obávaným zloduchem. Vše, co pro to musíte udělat, je splnit několik úkolů.

Ovládněte celé město!

Když hru začnete, čeká vás krátká prohlídka. Jednoduchá instruktáž vám odhalí, kde máte domov, kde můžete najít nějaký úkol nebo nakoupit zbraně a nechat si uzdravit rány z boje. V první misi se pak seznámíte s řízením auta. Město je rozděleno na tři části a v každé máte svůj domov, kam si můžete přijít pro úkol a nějaký obchod se zbraněmi. Tam můžete doplnit své zásoby munice. Mezi jednotlivými částmi města se můžete dopravovat jak autem, tak pěšky. Váš hrdina je totiž velký sportovec a dokáže běhat podobnou rychlostí jako auta ve městě... Základní výzbroj je obyčejná pistole s neomezeným počtem nábojů. Za příplatek si můžete pořídit brokovnici, kterou používají především policajti, případně pokud chcete lepší zbraň, kupte si samopal. Když získáte větší množství peněz, budete si moci najmout osobního strážce nebo koupit velmi účinnou bazuku. Zbraní existuje ještě víc, ale nedají se koupit. Například těžký kulomet se nedá koupit, ale můžete ho vystřílet z rozzuřených policistů nebo najít na ulici. Gangster jako vy samozřejmě nechodí do práce, peníze si obstarává od lidí kolem. Největší šanci na vydělání nějakého toho dolaru máte při plnění jednotlivých misí. Po skončení každé z nich dostanete určitý obnos. S postupující obtížností se násobí i zisk. Další způsob, jak peníze získat, je zabíjet policisty. Občas z nich totiž vypadnou zbraně nebo peníze. Poslední a nejjednodušší recept na pořádný balík je počíhat si na člověka s penězi. Toulá se jich po městě jen pár a poznáte je tak, že jim nad hlavou svítí dolar. Z takového človíčka s tržbou získáte velmi rychle peníze i na nákup bazuky.













Auto je zbraň



Možnost jezdit v autech hodnotíme jako obrovské plus, nejenže se tak rychle dostanete tam, kam potřebujete, ale můžete jej používat jako zbraň. Přejíždět s ním policisty a ostatní gangstery. Auta jsou poměrně odolná, a pokud do některého nasednete, stáváte se nezranitelným. Jsou jen dva způsoby, jak vás z auta dostat – zatčením, nebo zničením celého auta. Policistu si však moc k tělu nepustíte a nechat si rozstřílet auto není také zrovna na denním pořádku, ale stát se to může. Že není s autem něco v pořádku, poznáte z černého kouře, který začne jít z motoru, pokud z něj začnou šlehat i plameny, pak je čas urychleně vystupovat a hledat si jiný úkryt. Aut je ve hře několik a každé je jinak rychlé. Nejrychlejší auta nejsou kupodivu ty policejní, to jsou „šunky“ oproti krásně vypadajícím oranžovým sporťákům, které dokážou jet až 275 km/h, kdežto policejní auta se plazí sotva stosedmdesátkou. Auta si nemusíte kupovat, než byste si na ně vydělali, asi by to chvilku trvalo. Pak byste třikrát nabourali. A vydělávat znova….? Auta se prostě kradou. Vidíte hezké auto, zablokujete mu cestu nějakou starší popelnicí, co jste vzali na parkovišti, a prostě si auto vezmete. Nejlepší auta jsou ta, která mají na kapotě dva pruhy, jezdí nejrychleji a jejich jízdní vlastnosti jsou také výborné. Jediné, na co si musíte dávat pozor, je zlověstný černý kouř a plameny, takový výbuch auta vás dokáže zabít, i když v něm přímo nesedíte. Ale stejně tak i policajty nebo gangstery okolo. Výhodou je, že každé auto je vybaveno GPSkou, takže máte k dispozici mapu města se svou aktuální polohu a dalšími body, kam máte dojet, nebo kde můžete nakoupit.













Policie je úplatná!



Koupit se dá téměř vše, dokonce i vaše svoboda. V obchodě se můžete za nemalý finanční obnos zbavit i vašich pronásledovatelů z řad policie. Policie je sice poměrně laxní a nechává vás projíždět městem, jen se vám občas postaví do cesty. Pokud však vystoupíte z auta, zjistíte, že utéct policii není zas až tak jednoduché. Obzvlášť pokud se začnete bránit zatčení střelbou.

Hry Gameloftu jsou jedny z nejlepších na trhu a ani zde neudělal výjimku, hra je zpracována do detailů. Na telefonech vyšších řad vás hra prostě pohltí. Když projíždíte ulicemi, chodí kolem lidé a jezdí auta. Něco, na co jsme zvyklí z našich počítačů, se přenáší do telefonu. Je pravda, že nemáte tolik možností jako na PC, ale i tak je jich mnoho. Navíc se nemusíte držet příběhu hry, můžete si vzít auto a jen tak si jezdit po městě a vydělávat peníze, pak si nakoupit pár raket do bazuky a jít si zastřílet. Když prohlédnete všechna zákoutí a různé uličky, můžete najít nejen srdíčka, která vás uzdraví, ale také různé zbraně a zaparkovaná auta. Bonusy se totiž válí na každém rohu, jen nejsou z auta tak dobře vidět. Můžete najít i hvězdičku, která může zarazit policejní pátrání po vaší osobě. Při všech těch detailech se ale stejně najde jeden zápor. Město totiž žije jenom ve vašem těsném okolí. Pokud chcete například ukrást auto, které jede naproti vám a nechcete jej nabourat, máte problém. Musíte se totiž rychle otočit, než auto zmizí z dohledu. Pokud jej začnete pronásledovat pozdě, už jej nikdy nenajdete ani na zcela rovné silnici…







Proč hrát?

Hra velmi podobná GTA z PC. Máte k dispozici množství zbraní a můžete nastoupit do auta nebo libovolné auto unést. Nákupy vám zajistí dostatek munice a zdraví na dlouhý a bezstarostný gangsterský život.

Klady a zápory

+ více typů aut, zbraně, grafika

- město je aktivní jen ve vašem okolí

Podporované telefony

