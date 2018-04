Kradli lidem iPhony a pak je měnili za nové. Napálili i Apple

Americká policie nemá dosud přesnou představu o počtu všech zúčastněných osob, zatím skončilo ve vazbě sedm lidí. Jeden z obviněných se dokonce policii přihlásil sám. Gang měl vymyšlený relativně složitý systém, který pomáhal maximalizovat efektivitu a zisky.

Na počátku celého komplikovaného řetězu stál vždy ukradený iPhone. Ten zloděj (nebo nejspíš najatý prostředník) donesl do Apple Storu v obchodním centru Galeria Mall ve Fort Lauderdale. Tam se tvářil jako zákazník, který má s telefonem nějaký problém. Ten se obsluha v podobě do gangu zapojených zaměstnanců rozhodla vyřešit výměnou telefonu kus za kus. Ukradený telefon tedy „zmizel“ z oběhu a namísto toho se na černý trh dostal zcela nový telefon.

Zaměstnanec Best Buy Mobile pak dodával kumpánům do Apple Storu sériová čísla telefonů, která následně zaměstnanci zaměňovali za původní čísla telefonů. Tím v podstatě přístroje zmizely ze systému Applu, nikdy totiž nebyly aktivovány pod svým původním IMEI. Přístroje podle policie nejspíš směřovaly do zahraničí, aby se gangu podařilo lépe zakrýt stopy. Americká policie zatím nezná žádného z prostředníků, kteří obchod za tímto účelem navštěvovali a ani neví, komu konkrétně byly telefony prodávány.

Ukradené telefony byly z obchodu odesílány zpátky do centrály Applu v Kalifornii. Tam si po čase všimli podivností a případ nahlásili. Navíc někteří zákazníci, kteří si koupili iPhone v Best Buy, kde pracoval jeden z členů gangu, si stěžovali, že jejich nová zařízení nejdou aktivovat.

Šest členů gangu včetně hlavy Devona Persada bylo zatčeno, sedmý se policii přihlásil sám poté, co zjistil, že jej úřady hledají. Soudce určil Persadovi kauci ve výši 450 tisíc dolarů, tedy přes 9 milionů korun. Gang si měl podle všeho přijít na ještě větší částku, asi půl milionu dolarů, tedy přes 10 milionů korun. Dalších pět zúčastněných může být propuštěno na kauci ve výši 10 tisíc dolarů, u posledního člena, který se sám přihlásil, je výše kauce pět tisíc dolarů.