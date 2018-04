GamePad pro iPaqy - PDA na ruce - a další aktuality

GamePad G250 pro iPAQ

BenQ nabízí GamePad pro iPaqy s tlačítky, která by měla rozhodně něco vydržet. Je kompatibilní s řadami iPAQ 3800/3900, zařízení je plug and play (a to doslova :-)).

PDA na ruce

Jestli řešíte problém, jak upevnit PDA na ruce tak, abyste na jeho displej dobře viděli při řízení auta (lokomotivy), pilotování letadla a v podobných situacích, můžete se nechat inspirovat tímto zajímavým univerzálním stojánkem.

Můžete si jej zakoupit za 40 USD u Diblasi, šikovnějším z nás může být podkladem pro "domácí výrobu", která určitě nebude složitá...

YiShow 5.3 a FatFinger 2.3 jsou PalmOS 5

YiBing vydal novou verzi populárního launcheru YiShow - ta konečně přinesla tento produkt na displeje PalmOS 5 handheldů. Nová je i funkce rychlého spouštění často používaných aplikací Quick Launch Bar, funkce vypnutí ukazatele baterie, důležitou volbu je vypnutí automatické detekce aplikací a další. Cena aplikace je 19,95 USD.

Fat Finger 2.3

Kompatibilitu s OS5 přidal i výrobce virtuální klávesnice FatFinger firma Avaion. Cena je 14,95 USD a upgrade je pro registrované uživatele zdarma.

Jen nechápu, proč aplikace, která typicky potřebuje každý pixel displeje, neumí pracovat s virtual Grafiti ploškou :-(. Problémy s českou diakritikou přetrvávají, snad příště...

HP32SII Calculator

Tuto nádhernou kalkulačku jsme pro vás našli na Handangu, je to emulátor vědecké kalkulačky Hewlett-Packard HP-32SII a je určena pro prostředí Macromedia Flash Playeru.

Funguje na PocketPC, ale také třeba na Clié NX s nainstalovaným flash přehrávačem. Velikost swf souboru je pouhých 91 kB.

Jde o RPN kalkulátor s čtyřúrovňovou "stack" funkcí, převodem jednotek a konverzí čísel.

Jejím autorem je Francisco Mussari a kalkulátor je v rámci GPL šířen bez poplatku.

Redshift Commander pro 9210, co se stalo s Civilisation?

Stýská se vám po slávě starých rychlých a přehledných DOS správců souborů a la Northon Commander, či Volkov? Redshift nabízí majitelům komunikátorů Nokia 92X0 svůj Redshift Commander - ten se vám určitě zalíbí!

Horší zprávou je to, že ze stránek maďarského Redshiftu zmizela nabídka hry Civilisation, jejíž netrpělivě očekávanou PalmOS předělávku firma připravovala. O hře není na stránkách ani zmínka a nenašli jsme ji ani na Handangu... že by problémy s licenčními právy ke hře?