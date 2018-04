GameBoyem na internet?

Jelikož od mobilních telefonů je k internetu velmi blízko, věnujeme se poslední dobou i způsobům, jak se na internet dostat. Samozřejmě - nadupaný počítač na stole a pevná linka jsou ideální varianta, ale jsou chvíle, kdy musíme nebo chceme sáhnout po něčem jiném. A tak jsme se rozhodli dát prostor i pro zpovědi zařízením, které počítač připomínají už jen vzdáleně.

Původně jsem zamýšlel popsat WebTV, ale pak jsem si řekl, když už rarity a zvláštnosti, proč nezačít jednou z největších exotin, které jsem v poslední době viděl.

Jednou , když jsem šel nakupovat do obchodu (v USA, poznámka redakce), zahlédl jsem na obálce časopisu obrázek, který mi nápadně připomínal DUKE NUKEM 3D - s tím rozdílem , že to bylo na černobílem displeji přístroje, který se velmi podobal jiným chytrým mašinkám jako Sega, Game-Gear nebo Gameboy atp.

O co vlastne jde?

GAME.COM, je název nejen stránky na internetu, ale zároveň herního přístoje (konzole) od firmy TIGER. Firma Tiger toho má na svědomí více - např. tamagoči s reálnými zvuky (pes-štěká, kočka-mňouká, dinosaurus - to nevím maminka mě to neučila), s podsvíceným displejem a se zvířátky reagujícími na hlas.

Takže co je to vlastně Game.com? Kromě toho, že jde o hrací krabičku do kapsy, lze totiž celou mašinku připojit do internetu a mít svůj vlastní "pocketinternet". Toliko reklama.

Zde jsou jeho technické údaje:

Rozměry: 19x10x1.8 cm (cca převáděno z palců)

displej (vlastně je to touchscreen s navrchu zastrčenou "tužkou")

: 6.5x5.5cm (úhlopříčka 8.5cm)

rozlišení: 160x200 bodu (kolik odstínu šedi používa se mi nepodařilo zjistit)

Napájení: 6V (4x AA, nebo adaptér)

připojení: dva sloty na cartridge a přes speciální cartridge možnost připojení na modem - tel. - internet! (pouze e-mail a textové surfování je v reklamě inzerováno)

Cena: 49.95$ (stejná jako Gameboy)

cena her: 19.95-29.95$ (také stejné)



Recenze na tento přístroj hovoří o převratné věci, která předběhla Gameboye od Nintenda; ten je ale také 10 let starý. Ovšem na Nintendo.com říkají: už 10 let starý a pořád žhavý!

Jak to vlastně vypadá? A co se s tím dá dělat? Jak už jsem psal, vypadá to jako Game gear od Segy s displejem od Gameboye s přiloženou "tužkou", která vlastně není potřeba -vystačíte si s prstem, jenom u malých ikonek, např. zobrazená klávesnice, je potřeba po tužce šáhnout.

Nedalo mi to a zašel jsem se na ten " zázrak" podívat do obchodu. Ano, objevil jsem ho! Sice za skleněnou přepážkou, leč tím jsem se nenechal odradit - zavolal jsem si na to prodavače :)

Ale, smůla smůla. Přístroj mi sice ukázal, avšak u her jsem se se zlou potázal. Vysvětlil mi to tak, že když rozbalí hru ze zalisovaného obalu, nikdo ji už nemusí koupit a výrobce ji pak neveme zpět. Dále mi poradil, že jestli chci takovou hru , ať si počkám na vánoce: Nintendo vydá na trh barevného Gameboye. "Tady TO nemá budoucnost", říkal.

Vysvětlil jsem mu, že Gameboy je sice príma, ale mě zajímá hlavně hra Duke Nukem 3d - tedy 3d hra z vlastního pohledu na TAKOVEMTO PŘÍSTROJI! (No podle obrázku na obalu jde opravdu o DUKE NUKEM - na jednom záběru je dokonce scéna natahování brokovnice)

Nakonec mi ukázal alespoň GAME.COM v chodu: po zapnutí se na displeji zobrazí animované ikonky:

-telefoní seznam

-solitare(karty)

-kalkulačka

-cartridge( pro zapnutí hry v cartridge)

ikonky se vybírají dotekem, jinak jsou na přístroji umístěny všechna potřebná mačkátka a kroutítka, jaká přenosná hra potřebuje: křížový ovladač nebo kurzorová tlačítka, jak chcete, dále tlačítka A, B (střelba , skákání apd.) kontrast, volume,

zástrčka na sluchátka pro ty co jsou ohleduplný.

Stačilo ťuknout a už to šlo samo.

Tlačil mne čas, solitare mne nezajímá a přiložená logická hra na cartridge

LIGHT OUT vypadala šíleně stupidně - možná proto , že jsem nechápal, o co

vlastně jde ...



Ostatní funkce jsou jako klasický diář, nebo kalkulačka. Na dotaz po připojení k internetu, jsem se dozvěděl novinku oproti recenzím na internetu: že Game.com lze připojit na internet pouze přes PC, s použitím zvláštního cartridge (mají ho v nabídce, ale prodavač mi ho nemohl ukázat: znáte to, byl zalisovaný ve folii...



Stejně si říkám, že by nebylo marné mít diář spolu s Dukem Nukem 3D,

a také s možností přímého připojení přes modem a tel. linku na

internet za cca 80 $ ( GAME.COM 49.95 $ + D.N. 29.95 $ + daň ) ....

A na závěr informace ke hrám dostupným na Game.com

Duke Nukem 3D

Resident Evil 2 !

The X-Files

Indiana 500 (ne Jones, ale auta)

The Lost Word

Sonic Jam (nevím o co konkrétně jde, možná nějaká letadýlka, nebo že by Marmelada ze Sonica od Segy ? :) )

V katalogu jsem zahlédl snad 200! připravovaných titulů - novinek.





Na konec jsem si ještě dovolil nějake novinky od Nintenda - Gameboye, když už jsem to tu nakousl.

V současné době vypustila firma na trh v USA novinky jako je kamera,

která se zasunuje místo cartridge a k tomu je tiskárna!



S kamerou se dá udělat až 30 fotek (samozřejmě omezené rozlišením přístroje. Dokonce i nějaké jakoby filmečky poskládáním více snímků. Ruzné triky, panoráma, kreslení do snímku a ruzná jiná "kouzla".

Viděl jsem to na vlastní oči a musím říct (s přihlédnutím k rozlišení Gameboye), že to vypadá přinejmenším zajímavě, ne-li úžasně. To, co pak vytvoříte, si můžete vytisknout na

tiskárničce od stejné firmy.

kamera : 59.95 $

tiskárnička: 49.95 $

rule papíru (samolepky): 9.95 $

(ceny nejsou uvedeny bez DPH, nýbrž bez daně , která je tady 7%)



Dále na podzim připravují bombu: barevného gameboye, na kterém

půjdou všechny předešlé hry. Zatím byl Gameboy inovovaný na Pocket Gameboy, který je menší, uzší, lehčí a používá jenom 2 AAA baterie oproti dříve nutným 4xAA. Má větší

a kontrastnější displej a blbost ve formě jiné zástrčky na připojení k jinému přístroji!



Neodpustím si trošičku odbočit, pro ty, co nevědí, oč jde: jdou propojit až 4 GameBoye a právě je na trhu BOMBERMAN GB pro 1-4 hráče!



Color Gameboy bude podporovat:

10 barev (stejně tak, jako když se hra z GB pouští na SNES přes adaptér) a také 32 a 50 barev! To už by mohlo vypadat pěkně.