Gameboy může být i v Palmu

Možná, že některé z vás hned na úvod zklamu, ale výrobce oblíbených PDA nezačal s výrobou herních zařízení. To jen americká společnost Gambit Studios přišla s emulátorem těchto rozšířených zařízení na platformu PalmOS. Díky tomuto emulátoru tak můžete hrát ve Vašem volném čase stovky oblíbených her. Potřebujete k tomu samozřejmě Palm zařízení (nepodporovány jsou tyto modely - Pilot 1000, Pilot 5000, Palm Personal a Palm Professional) s verzí operačního systému od 3.0. Emulátor je nabízen jako shareware, je tedy k dispozici testovací verze zdarma, ovšem s podstatným omezením. Na testovací verzi spustíte jen hry menší než 32Kb. Registrace pak stojí $16.95.

Z mých pozorování (stejná pozorování najdete i v příspěvcích na palmgear.com) vyplývá jako největší problém rychlost. Sami autoři jsou si vědomi HW slabosti Palm platformy a pro běh vlastné všech her budete muset nainstalovat nějakou overclock utilitu, která přetaktuje frekvenci procesoru. Ostatně distribuční balík najdete i jako "kombo" s AfterBurnerem 3.0 v ceně $22.95. Ani v tomto případě bych však adjektivum uspokojivý nepoužil. Z těchto HW důvodů se budeme muset obejít i bez zvuku.

Vlastní emulátor (nepočítám overclock utilitu) spotřebuje přibližně 78Kb paměti. Vlastní hry je potřeba před synchronizací na palma nejprve překonvertovat do pdb formátu pomocí dodávané utility (přiložen je i její zdrojový kód). Máte -li barevného Palma (tedy IIIc), můžete kolorovat i původně černobílé hry tzn. vybrat vhodnou barevnou paletu jako náhradu černobílé. Pamatováno je i na černobílé modely, kde můžete nastavit jas dvou dostupných odstínů šedi (podporována je dvou bitová paleta, tedy 4 barvy, kromě bílé a černé právě dva odstíny šedi). Z dalších nastavení se nabízí mapování palm tlačítek na původní GameBoy tlačítka nebo nastavení framerate.

Zde přikládám na ukázku screenshot z hry Metroid2. Na emulátoru jsem spouštěl několik her získaných především (z licenčních důvodů) na stránce autorů popř. na URL dostupných z těchto stránek. Na webové stránce Gambit studios můžete najít kromě již zmiňované demoverze a dalších free her i seznam otestovaných her (zatím pravda prázdný). Stejně tak zde najdete i formulář pro nahlášení Vámi nalezené chyby. Betaverzi emulátoru zdarma najdete zde.

I přes určitá omezení se tato aplikace může stát prostředkem jak přežít nudnou jízdu hromadným dopravním prostředkem nebo cokoli pro vás nepříjemného. Nic jiného ani za cíl nemá.