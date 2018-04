Galileo není jen navigace. Nové satelity pomohou v Česku také nemocným

Vývoj celoevropského navigačního systému Galileo zaštiťuje Evropská unie spolu s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA). Systém se bude skládat ze 30 satelitů obíhajících ve výšce 23 tisíc kilometrů nad zemí. První dva už ve vesmíru jsou, všech třicet by mělo zamířit na orbitu do roku 2019. Galileo je navržené tak, aby každému držiteli přijímače signálu určilo jeho aktuální polohu s odchylkou menší než jeden metr. Není však levné: jen do roku 2014 na jeho výstavbu půjde 5 miliard eur (asi 125 mld. korun).