Galaxy Tab 11.6 má mít displej se super rozlišením a 2GHz procesor

Nový Galaxy Tab 11.6 nabídne rozlišení displeje 2560 × 1600 obrazových bodů, uvedl server BGR. Úhlopříčku 11,6 palce naznačuje už název tabletu.

Tablet od Samsungu s operačním systémem Android 4.0 Ice Cream Sandwich bude používat dvoujádrový procesor Exynos 5250 taktovaný na 2 GHz. Nový procesor A6 od Applu (určený pro iPad 3) by měl mít podobné parametry.

Připravovaný Galaxy Tab bude vybaven funkcí Android Beam pro snadnou synchronizaci médií se smartphonem Galaxy Nexus. Samsung také připravuje speciální bezdrátový dokovací mód pro hraní her na HD televizích, který by měl být odpovědí na Apple TV a AirPlay u iPadu.

Kunkurenční připravovaný iPad 3 by měl podle dostupných informací taktéž nabídnout displej s vysokým rozlišením. Podle analytika DisplaySearch, Richarda Shima, bude mít nový iPad rozlišení displeje QXGA 2048 × 1536 obrazových bodů.

Shim sdělil serveru CNET, že výroba displejů už začala. Hovoří se hned o třech dodavatelích. Vedle LG, jehož šéf potvrdil, že společnost bude vyrábět Retina displej pro příští iPad, je ve hře ještě Sharp a Samsung.

Samsung by měl tablet s displejem s vysokým rozlišením představit jako první, a to v únoru na veletrhu MWC. Jelikož se současný iPad stále skvěle prodává a opadnutí zájmu se neočekává, iPad 3 by měl být představen až ve druhém čtvrtletí příštího roku. Ještě před tím by měl Apple podle několika zdrojů představit levný mini iPad.