Galaxy S8 by mohl být hit. Překonal dosavadní rekord předchůdce

U Samsungu přitom nebývá pravidlem, že by se každá nová generace prodávala lépe, než předchozí. Vzpomeňme třeba Galaxy S5, které se nepodařilo dosáhnout úspěchu čtyřkové řady z roku 2013. Povedlo se to až přelomové edici S6, jejichž zástupci (S6, S6 edge, S6 edge Plus) dodnes patří k zajímavým smartphonům s výkonnými fotoaparáty.

Loňská „sedmičková“ šla celkově na odbyt výborně, větší S7 edge k úspěchu do jisté míry paradoxně pomohl neúspěch modelu Note7, který byl krátce po uvedení zcela stažen z prodeje. Samsung však na svém domácím trhu bude Note7 opět prodávat ve formě repasovaných přístrojů s přibližně 30procentní slevou oproti původní ceně (více zde).

Galaxy S8 si v předobjednávkách vede ještě lépe než S7, která dosud, co se týče zahájení prodeje, držela firemní rekord. Ten S8 překonala poměrně výrazně, a to o celých 30 procent. To z telefonu v tomto ohledu dělá dosud nejúspěšnější produkt Samsungu.

Pro Samsung je to výborná zpráva hned ze dvou důvodů. Jednak signalizuje, že by prodeje kolekce S8 měly být silné i do budoucna a pak také, že vybuchující Note7 sice napáchal miliardové škody, ovšem zřejmě neotřásl důvěrou zákazníků v telefony Samsung, což je pro výrobce vzkaz naprosto zásadního charakteru.

Samsung také začal s distribucí softwarového updatu, který dá majitelům S8 větší kontrolu nad nastavením displeje. Důvodem je, že si někteří stěžovali na jeho až nepřirozený červený nádech.

To tedy znamená, že nepříjemný odstín není hardwarovou chybou a proto u takových kusů nebude nutná návštěva servisu a vše by měla eliminovat právě vydaná aktualizace. Další z chystaných updatů by měl odstranit rozličné problémy s připojením přes wi-fi, na které si stěžují uživatelé v Koreji.