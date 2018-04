Samsung Galaxy S8 bude mít vlastního asistenta s umělou inteligencí

Nového digitálního asistenta vyvinula společnost Viv Labs Inc., kterou založil spoluvývojář asistentky Siri, známé z iPhonů. Samsung chce pomocí nového asistenta odpovědět nejen na již zaběhlé jako Siri od Applu nebo Cortanu od Microsoftu, ale také na novou službu Google Assistant.

Google Assistantem jsou exkluzivně vybaveny nové smartphony Pixel. Ty si vyvinul sám Google a nového digitálního asistenta asi v dohledné době nedá k dispozici dalším výrobcům.

Google virtuálního pomocníka nabízí i v chatovací aplikaci Allo, která je dostupná pro všechny smartphony se systémem Android, ale svébytný asistent v nových smartphonech Pixel nabízí komfortnější službu.

Samsungu tak nezbývá než použit vlastního asistenta. Ten bude využívat umělou inteligenci, a tak by měl být schopen opravdu sofistikované konverzace a pomoci. Nemá být určen jen pro smartphony, časem si najde cestu i do chytrých hodinek a další domácí elektroniky. Pomocí asistenta, který by se měl jmenovat Bixby, půjde například ovládat různé domácí spotřebiče.

Samsung Galaxy S8 má mít podle serveru WSJ speciální tlačítko pro spuštění digitálního asistenta Podle jiných informací pak má telefon mít dvojitý fotoaparát a možná se dočkáme i displeje přes celé čelo telefonu.