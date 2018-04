Samsung S8 má mít revoluční displej jako iPhone 8, ale o půl roku dříve

Již delší dobu se objevují informace i spekulace, že chystaný iPhone by měl přinést revoluční koncepci s displejem přes celé čelo smartphonu. Nyní to vypadá, že Apple předběhne jihokorejský rival. Podle serveru Etnews má mít Samsung Galaxy S8 stejnou koncepci. Náhoda to není, dodavatelem displeje pro iPhone 8 má být totiž právě Samsung.

I chystaný Samsung má mít celé čelo telefonu tvořené displejem. Kraje by neměly být zaoblené jen po stranách, ale také nahoře a dole. Zcela se tak eliminuje prostor okolo displeje. Ústřední tlačítko bude jeho součástí a bude sloužit i jako senzor otisků prstů.

Očekává se, že chystaný Galaxy S8 bude mít dvojitý fotoaparát, který má stále více smartphonů. Dva fotoaparáty můžou posloužit třeba pro hrátky s hloubkou ostrosti. Jeden z fotoaparátu má být 16 megapixelový, druhý osmimegapixelový.

Nový Galaxy S8 má být jedním z prvních, nebo možná vůbec první smartphone s chystaným velmi výkonným procesorem Snapdragon 830 od Qualcommu. Na některých trzích se ale chystaná novinka bude prodávat ve verzi s vlastním čipem Exynos. Obvykle mají vlastní čipy přístroje pro evropský trh.

Hovoří se také o tom, že by chystaný Galaxy S8 mohl přijít o audio konektor jack, stejně jako ho Apple odstranil z nedávno uvedeného iPhonu 7. Samsung pracuje na vlastním standardu univerzálního konektoru „vše v jednom“, není ale jisté, že nový konektor stihne mít už „es osmička“.

Jestliže na iPhone 8 si budeme muset počkat až do září příštího roku, tak Samsung Galaxy S8 je očekáván už na jaře. Objevily se sice spekulace, které hovořily o tom, že by měl Samsung příchod modelu Galaxy S8 uspíšit kvůli problematickému modelu Note 7, nakonec to ale vypadá, že Galaxy S8 přijde v tradičním termínu s premiérou na veletrhu MWC v Barceloně.

Samsung tak nechce nic uspěchat a vyhnout se problémům, které trápí model Galaxy Note 7. Jeho výrobu musel Samsung pozastavit, jelikož ani upravené kusy se nevyhnuly přehřívání (více zde).