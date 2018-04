Pět důvodů proč nenávidět nový Samsung Galaxy S7

Každý smartphone má nějakou tu chybu, tomu se snad ani nedá vyhnout. Vkus uživatelů je totiž velmi různorodý a žádný smartphone se nezavděčí všem. A to platí i pro nové Samsungy Galaxy S7 a S7 edge. Existuje spousta důvodů, proč o koupi tohoto smartphonu uvažovat, ale také několik, proč tohle váš favorit být vůbec nemusí.

A nejde jen o to, že třeba u LG se letos pokusili vytvořit kreativnější a zvláštnější fotoaparát, zatímco Galaxy S7 má relativně obyčejný foťák, který by ale měl fotit naprosto skvěle. Tady je pět našich důvodů, proč by se vám novinka nemusela zamlouvat. Samozřejmě jich můžete sami najít podstatně více.

Cena

Galaxy S7 a S7 edge jsou prémiové telefony a tomu odpovídá i cenovka. Oproti loňsku sice ceny zůstaly na v podstatě stejné úrovni, ale S7 a S7 edge prostě budou drahé kousky. Základní 32GB S7 bude stát 19 799 korun, model edge pak 22 599 a to je prostě hodně. Obzvlášť obyčejná S7 bude mít na trhu trochu problém, protože bude o zákazníky soupeřit hned s trojicí dalších telefonů ve vlastní stáji – loňskými S6 a S6 edge, ale také levnějším Galaxy A5. Všichni mají v podstatě stejně velký displej, jen A5 má nižší Full HD rozlišení. Prémiové zpracování, povedený fotoaparát i další dobrá výbava nemine žádný kousek. Přitom oproti S7 u nich výrazně ušetříte.

MicroUSB

Špičkový smartphone roku 2016 by možná měl mít USB-C konektor. I ten by vlastně byl určitou nevýhodou, jenže USB-C je jasnou budoucností mobilních zařízení a Galaxy S7 by jej jako průkopník z hlediska budoucí kompatibility mít měl. Jenže Samsung více myslel na zpětnou kompatibilitu a to ne na tu z hlediska hledání vhodné nabíječky. Jediným skutečným důvodem, proč Galaxy S7 má starší typ konektoru, je kompatibilita s brýlemi pro virtuální realitu Gear VR. Tohle relativně nové příslušenství by se mělo dočkat masovějšího rozšíření a Samsung nechtěl nejspíš zákazníky mást větším množstvím jeho verzí. Takže proto u Galaxy S7 zůstal konektor z minulé éry.

Karta nejde připojit k paměti

Samsung do Galaxy S7 a S7 edge s velkou pompou navrátil slot pro paměťové karty. To by ve spojení s Androidem 6.0.1 mělo znamenat, že uživatelé už nebudou muset řešit kapacitu paměti, protože jednoduše mohou koupit levnou microSD kartu s velkou kapacitou a tu k vnitřní paměti připojit do jednoho velkého celku. Jenže Samsung tuhle funkci, která je standardní součástí Androidu Marsmallow, ze systému odebral. Nad důvody můžeme spekulovat, ale podle nás jde o cestu, jakou se snaží Samsung odůvodnit nabídku případných dražších modelů s větší kapacitou paměti.

Nevýměnná baterie

Nevýměnná baterie dráždí hodně uživatelů, byť nám to nepřijde jako kdovíjak podstatný prvek. Obzvlášť, když kapacita akumulátorů v novinkách výrazně povyrostla a především model S7 edge s 3 600mAh baterkou by mohl mít velmi dobrou výdrž. Jenže někomu prostě nevýměnná baterka vadí, a tak prostě S7 nebude pro něj.

Dual SIM provokace

Co je méně milá zpráva, je tak trochu provokace ohledně zakomponování Dual SIM funkcionality. Galaxy S7 má totiž hybridní slot, do toho pro MicroSD kartu by se měla vejít i klasická nanoSIM a telefon by tak mohl pojmout dvě SIMky. Jenže dvousimková varianta se bude prodávat jen na některých trzích a podle zatím dostupných informací to na tom našem nebude. Důvod? Samsung si zřejmě nechce popudit operátory, kteří dvousimkové telefony tak nějak neradi.

Bonus: Budete nakupovat dál

Poslední důvod je tak trochu bonusový. Řada Galaxy S7 je vymyšlena tak, aby vás hezky připoutala do světa Samsungu a vy v něm nakupovali dál. Především s nástupem virtuální reality vám bude Samsung nabízet další a další příslušenství. První povinnou hračkou budou brýle pro virtuální realitu Gear VR, které stojí 3 500 korun. A další „nezbytnou nutností“ bude nová kamera Gear 360 pro natáčení 360stupňových videí. Je to skvěle zábavná věc, ale cena se podle neoficiálních informací jen tak tak vejde pod hranici 10 000 korun.