Galaxy S6 má dostat snímač otisků prstů podobný Touch ID z iPhonu

Senzor otisků prstů není u chytrých telefonů žádnou novinkou a pamětníci si jej možná pamatují třeba z někdejších komunikátorů s Windows Mobile (např. Toshiba Portége G900 z roku 2007). Jenže teprve snímač TouchID použitý u předloni uvedeného iPhonu 5S přinesl skutečně funkční řešení, které mohlo nahradit ruční zadávání hesel. Snímač je rychlý, přesný a spolehlivý.

Na rozdíl od senzoru použitého třeba u Galaxy S5 nebo HTC One max totiž není nutné prstem přes snímač přejíždět, k autentizaci stačí pouhé přiložení prstu, a to v libovolném úhlu.

Podle serveru SamMobile podobný dotykový snímač míří právě do chystaného top modelu Samsungu. Tento typ čtečky má větší snímací plochu, proto se předpokládá, že hlavní tlačítko pod displejem, v němž bude snímač integrován, mezigeneračně naroste.

Současné Galaxy S5 má domácí tlačítko příliš nízké, snímač má tedy malou snímací plochu, což se odrazilo v jeho nižší spolehlivosti. Uživatelé často musejí pro úspěšné rozpoznání otisku prstem přejíždět opakovaně. Částečným řešením bylo při skenování otisku tento načíst v několika úhlech.

Dotykový typ snímače spolu s větším domácím tlačítkem u Galaxy S6 by uvedené nectnosti eliminoval. Takový typ snímače otisků prstů kromě Applu použil také čínský Huawei u oblíbeného phabletu Mate 7. Také u něj funguje zcela spolehlivě.

Kromě odemčení telefonu by nový typ snímače u Galaxy S6 mohl nahradit také zadávání hesel, ať už na webových stránkách, nebo přímo u rozličných služeb Samsungu. Stejně tak by otisk prstu mohl umožnit platbu přes platební systém PayPal, aniž by bylo nutné manuálně zadávat složitá hesla.

Právě využití mobilního telefonu jako bezpečné bezhotovostní peněženky pokročilé snímače otisků prstů skýtají. Dosud se však na tomto poli uchytil pouze Apple Pay, iPhonem je tak možno platit v celé řadě obchodních řetězců, jejichž počet bude nadále stoupat. V případě iPhonu tak lze mluvit o skutečné souhře snímače s operačním systémem, který využívá potenciál senzoru na maximum.