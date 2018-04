Galaxy S5 nevydržel záchod a sprchu. Testovali ho i v pračce

Redaktor portálu Phandroid vystavil Samsung Galaxy S5 působení vody celkem dvakrát. Prvně v recenzi, kdy jeho ponořením do záchodové mísy simuloval častý důvod mnohdy nenávratného poškození mobilu. Podruhé pak při srovnávacím testu s konkurenčním HTC One M8, kdy telefon umístil pod sprchu.

I přes přesvědčení, že krytka konektoru i zadní kryt, který je na vnitřní straně vybaven těsněním, byly správně zajištěny, však Galaxy S5 kontakt s vodou neustál. Jen o pár dní později se totiž objevil problém. Tím byl zamlžený fotoaparát s kapkami vody pravděpodobně na vnitřní straně krycího skla. Po sejmutí zadního krytu navíc redaktor objevil i kapky vody na baterii. Po vyčištění hlásil telefon poškození fotoaparátu.

Ještě bláznivější test podnikli redaktoři portálu Techsmartt. Ti se s novým samsungem pustili do bazénu a pak ho nechali vyprat v automatické pračce. Krátce po testu telefon stále fungoval.

Odolnost jako výhoda

Firma Samsung na webu uvádí: "Živly si na tento telefon zkrátka nepřijdou. Telefon Galaxy S5 je odolný vůči potu, dešti, písku a prachu, takže si ho můžete s sebou vzít, kam jen chcete".

Mohla to být výrobní vada Důvodem, že se redaktorům podařilo utopit testovaný vzorek, může být výrobní vada kusu, nebo také to, že k testu použili předprodejní vzorek. Právě u testovacích vzorků bylo uvedeno, že na odolnost proti vodě nejsou testovány. Proto jsme také zatím test voděodolnosti v redakci neprováděli.

V běžném provozu by se tak telefonu nemělo nic stát. Jenže Samsung zároveň uvádí, že konstrukce telefonu odpovídá stupni krytí IP67. IP je mezinárodní norma pro odolnost přístroje tzv. International Protection Marking. Uvedené dvojčíslí pak přesně charakterizuje, co má přístroj vydržet. Šestka charakterizuje odolnost proti průniku prachu. V tomto případě je to nejvyšší možné označení, telefon je prachotěsný.

Druhé číslo, zde sedmička, uvádí odolnost přístroje na průnik kapaliny. Konkrétně to znamená odolnost proti průniku kapaliny, i pokud je přístroj ponořený do hloubky maximálně jeden metr po dobu třiceti minut.

Podle tiskového mluvčího českého zastoupení Samsungu Jiřího Janečka nemá firma žádné informace o tom, že by některé kusy Galaxy S5 vykazovaly výrobní vadu, kvůli níž by byla omezena výrobcem udávaná voděodolnost. "Výsledek testu je vždy závislý na stavu výrobku v jeho průběhu. Celý případ bude řádně prošetřen, jakmile budou mít naši kolegové zmíněný přístroj k dispozici," reagoval mluvčí na test Galaxy S5 provedený redaktorem portálu Phandroid.

S telefonem se raději nesprchujte

Otázkou je, jak by se k reklamaci "utopeného" telefonu postavil výrobce. O tom zahraniční prameny nehovoří. V každém případě je nutné uvedenou odolnost Samsungu Galaxy S5 brát obezřetně. Běžný provoz musí zvládnout bez zadrhnutí a měl by vydržet i nechtěný pád do toalety. Ale brát si ho záměrně do sprchy je asi zbytečné riskování. Na druhou stranu, když má telefon vydržet půl hodiny pod hladinou, tak ho leckdo může použít pro fotografování ve vodě.

Až k tomu budou vhodná příležitost, tak test fotografování pod vodou provedeme a samozřejmě vás o výsledku budeme informovat. Vzorek telefonu, který jsme měli k dispozici na recenzi, měl na nálepce uvedeno, že není testovaný na prachotěsnost a voděodolnost. Proto jsme to zatím nezkoušeli.