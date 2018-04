Samsung hlásí vyprodáno. Zajímavé slevy vydržely jen den místo tří

Samsung oslavuje pět let existence svých značkových prodejen v České republice, od čtvrtka až do soboty tak měl v těchto prodejnách nabízet vybrané produkty se slevou 30 %. Lákavá nabídka to byla především v kombinaci s dosavadní cash back slevou na podporu prodeje Galaxy S5. S oběma slevami tak šlo špičkový smartphone získat za cenu pod 10 tisíc korun.

Jenže zájem předčil veškerá očekávání a peníze, které byly na cash back určeny, došly už dopoledne, chvíli po zahájení prodeje.

Po šesté večer rozeslal Samsung tiskové prohlášení: „Nabídka 30% slevy na mobilní telefony, tablety a příslušenství k nim právě končí z důvodu vyprodání množství zboží určeného pro tuto akci. Během dneška dosáhlo sedm značkových obchodů Samsung několikanásobného navýšení prodeje, které výrazně překonalo veškerá očekávání. Všem zákazníkům, kteří nemohli nabídku využít, se upřímně omlouváme a doufáme, že zachovají značce Samsung přízeň.“

Kdo si tak nákup mobilu nebo tabletu s poměrně zajímavou slevou odkládal na pátek či sobotu, má smůlu. V původní pozvánce na akci Samsung o omezení nabídky, třeba do vyprodání zásob, neinformoval. Bylo v ní uvedeno jen to, že platí na zboží skladem na prodejně.

Prakticky před všemi značkovými prodejnami Samsungu se tak od dnešního rána tvořily velké fronty. My jsme navštívili tu na Chodově a zhruba v 11 hodin dopoledne stála ve frontě zhruba stovka lidí. Tito zákazníci se mohli rozmýšlet, zda si pořídí Galaxy S5 „jen“ se slevou 30 %, dalších 2 500 korun v rámci cash back akce totiž už nedostali. Firma v tiskovém sdělení distribuovaném v 11 hodin dopoledne oznámila, že akce cash back byla ukončena z důvodu vyčerpání vyčleněných finančních prostředků.

Na skutečnost, že je v akci s vracením 2 500 korun jen omezený počet prostředků, jsme upozorňovali už v původním článku o mimořádné slevě. Tehdy se ovšem zdálo, že peněz na zpětné vyplacení je dostatek. Obrovský zájem o kombinovanou slevu ovšem nejspíš předčil i nejoptimističtější očekávání představitelů firmy.

Je možné (ale podle nás málo pravděpodobné), že firma nabídne zákazníkům alespoň nějakou dodatečnou kompenzaci. Jejich rozhořčení totiž určitě nebude malé.