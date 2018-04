Spekulace sílí. Galaxy S5 dostane nové prostředí a čtečku otisků prstů

Nové uživatelské prostředí, které Samsung pro své smartphony chystá, ukázal postupně ve dvou tweetech slavný král úniků Evan Blass na svém účtu @evleaks (první informace zde). Screenshoty ukazují odemykací obrazovku, obrazovku s widgety i s klasickými aplikacemi. Ta poslední je zcela standardní, všimnout si můžeme v podstatě jen nové grafiky ikon ve spodní části. Ta jasně napovídá o tom, že nová grafika bude mít plošší podobu, přesně podle poslední módy.

Jednodušší a přehlednější

Odemykací obrazovka a obrazovka s widgety však mají úplně novou podobu. Ta má hodně společného s takzvaným Magazine UI, které Samsung představil počátkem ledna na veletrhu CES v Las Vegas spolu s tablety Pro (podrobnosti zde). Novou grafiku si můžete prohlédnout na fotografiích v galerii článku nebo na videu.

Základem jsou tedy velké widgety s jednoduchou plochou grafikou, co možná nejvyšší informační hodnotou a chytrými funkcemi, z nichž mnohé připomínají například Google Now. Třeba na odemykací obrazovce by se tedy měli uživateli ve formě přehledů ukazovat aktuální důležité události, takže uživatel bude "v obraze" ještě před tím, než telefon odemkne.

V mnohém toto prostředí připomíná třeba BlinkFeed od HTC, jednoduchá dlaždicová grafika pak dává vzpomenout na Windows Phone a klasická stolní Windows 8. V podstatě však Samsung následuje módní trend, podobné prostředí má například i populární čtečka Flipboard, karty používá i samotné Google Now a podobnou grafiku mají i další aplikace. Zatím není jasné, jestli se Samsung ve spojitosti s novým prostředím vzdá dosavadního označení Touch Wiz.

Nové uživatelské prostředí pro smartphony Samsung

Jak na zabezpečení

Zatímco nové uživatelské prostředí je pro připravovaný Samsung Galaxy S5 v podstatě jistotou, technické specifikace jsou zatím zahaleny tajemstvím. Stále se hovoří o dvou možných verzích – jedné běžné s plastovým tělem a luxusnější a ještě dražší kovové. Zprávy se však často rozcházejí a vlastně ani není jasné, zda se nový model či modely budou jmenovat S5.

Kdy bude? V poslední době se většina zdrojů přikláněla k samostatné premiéře Samsungu Galaxy S5 v první polovině března. Nyní ale obvykle dobře informovaný ruský novinář Eldar Murtazin napsal na svém twitteru, že by se premiéra měla odehrát den před začátkem veletrhu MWC v Barceloně. Již tradičně tu pořádá Samsung tiskové konference v předvečer veletrhu, tentokrát to bude 23. února.

Kromě kovového těla, nového 64bitového procesoru, 3 GB RAM, displeje s QHD rozlišením (2 560 x 1 440 pixelů) se jako o součásti výbavy hovořilo o biometrické identifikaci uživatele. Namísto čtečky otisků prstů měl přitom Samsung trumfnout Apple rovnou senzorem pro rozpoznání duhovky.

Nejnovější informace však hovoří o tom, že tato technologie není zatím dostatečně připravena a že tedy S5 dostane, oproti původním spekulacím, přeci jen klasickou čtečku otisků. Doufejme, že alespoň bude podobně chytrá jako u Applu. Obyčejná čtečka jakou má třeba HTC One max je totiž poměrně nepraktická.