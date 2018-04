Samsung prodal 40 milionů Galaxy S4, předchůdce se prodával rychleji

Samsung Galaxy S4 měl skvělý start. Za první čtyři dny od uvedení na trh Samsung prodal čtyři miliony kusů a za 27 dnů 10 milionů kusů tohoto klíčového modelu. Galaxy S4 se tak stal historicky nejrychleji prodávaným smartphonem od Samsungu i nejrychleji prodávaným telefonem se systémem Android vůbec.

Model Galaxy S4 dosáhl 10 milionů prodaných kusů téměř dvakrát rychleji, než tomu bylo u staršího Galaxy S III. K dosažení mety 30 milionů prodaných kusů potřeboval Galaxy S III 157 dnů, zatímco S4 dosáhl za 154 dnů hranice 40 milionů prodaných kusů. Informuje o tom jihokorejský server inews24.com.

Ovšem 30. června Samsung oznámil, že modelu Galaxy S4 se prodalo už 20 milionů kusů. Dalších 20 milionů tak Samsung prodal za dalších 115 dnů. Ale Galaxy S III dosáhl z 10 milionů na 30 milionů prodaných kusů za pouhých 107 dnů. Prodeje nového modelu se tak zpomalily a jsou horší než u předchůdce v minulém roce.

Zpomalení prodejů vrhá nové světlo na informace o urychlené přípravě následníka (více zde). Ten by podle dostupných informací mohl být představen už v lednu a krátce poté jít do prodeje. Současný model byl představen v březnu a do prodeje šel koncem dubna.

K prodejům Samsungu Galaxy S4 se ještě sluší dodat, že existuje v několika verzích, které se od sebe značně liší. Různé modely pro rozdílné regiony podporují rozdílné standardy mobilních sítí a jednotlivé modely se liší i použitými procesory. V Jižní Koreji se již prodává inovovaná varianta Galaxy S4 LTE Advanced s výkonnějším procesorem, v Německu se tato verze začala prodávat pod názvem Galaxy S4 LTE+. Nejprodávanější chytrý Samsung také existuje ve verzi Google Play Edition s čistým Androidem.

Dobrou zprávou pro Samsung jsou ovšem prodeje nového tabletomobilu Galaxy Note 3. Ten už Samsung za měsíc od začátku prodeje vyexpedoval v počtu pěti milionů kusů. Předchůdce potřeboval ke stejnému milníku měsíce dva a první Galaxy Note překročil hranici pěti milionů vyexpedovaných kusů za pět měsíců.

Nutno také podotknout, že Samsung neuvádí počet prodaných kusů konečným zákazníkům, ale jen vyexpedované kusy distributorům.