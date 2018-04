Galaxy S III se nepřehřívá, uživatel své tvrzení odvolal

Podle serveru Engadget uvedl uživatel s přezdívkou dillo2k10 ve svém původním příspěvku, že k zahoření přístroje došlo ve chvíli, kdy byl v jeho vozu uložen v pouzdru. V jeho důsledky byly poškozeny nejen plastové části telefonu ale i mikrofon a microUSB port. Displej zůstal dle uživatele viditelně funkční, přístroj se ale již nepřipojil k síti operátora. S tímto vysvětlením předal poškozený telefon do opravy.

Jihokorejský výrobce ale nenechal zmínku o přehřívání své vlajkové lodě bez povšimnutí. Na oficiálním blogu Samsungtomorrow vydal následující den prohlášení: "Samsung si je vědom tohoto problému a zahájíme šetření, jakmile obdržíme toto konkrétní zařízení. Další podrobnosti v této záležitosti budeme moci poskytnout až po ukončení šetření. Zavázali jsme se dodávat našim zákazníkům nejbezpečnější produkty a bereme to vážně."

Samsung se při hledání možné příčiny obrátil na nezávislou organizaci Fire Investigations UK. Ta po přezkoumání a řadě testů došla k tomuto výsledku: "Zdrojem energie, která je zodpovědná za poškození, bylo externí zařízení. Samotný přístroj není za zahoření zodpovědný. Jediný způsob, jak bylo možné dosáhnout podobného poškození, jaké bylo viditelné na fotografii, bylo umístění přístroje či jeho části do mikrovlnné trouby."

Výsledek šetření nepřímo potvrdil i sám uživatel dillo2k10. V pátek 6. července umístil na irské fórum krátké prohlášení, v němž odvolává původní tvrzení. Poškození telefonu bylo způsobeno údajně jinou osobou, která se pokoušela uvést do provozu telefon, který přišel do styku s vodou. "Nebyl to úmyslný čin, ale hloupá chyba," uvedl.

Majitelé dlouho očekávané novinky jihokorejského výrobce si tak mohou oddechnout. Možná se ale od výrobců telefonů do budoucna dočkáme doporučení, že je v případě kontaktu s vodou nelze sušit v mikrovlnných troubách.