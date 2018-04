Galaxy S III je bestseller, ale zákazníci nejvíc touží po novém iPhonu

Společnost 451 Research, součást skupiny ChangeWave, prováděla průzkum popularity chytrých telefonů mezi 4 042 převážně americkými respondenty. Průzkum tedy odráží především očekávání na americkém trhu. Apple si vede ještě lépe než kdykoli předtím, výborně je na tom také Samsung.

Jeho Galaxy S III je momentálně bestsellerem a podle průzkumu o jeho koupi v následujících třech měsících vážně uvažuje celkem 9 procent amerických zákazníků. Dvě procenta si jej koupí prakticky jistě a 7 procent velmi pravděpodobně.

Nad koupí Samsungu pak uvažuje celých 19 procent uživatelů, kteří v příštích 90 dnech plánují nákup smartphonu. Galaxy S III tedy podle toho bude tvořit asi polovinu prodejů Samsungu na americkém trhu.

Skvělá čísla Galaxy S III a Samsungu vůbec ale blednou ve srovnání s Applem a jeho připravovaným iPhonem šesté generace, o kterém se (opět) mluví jako o iPhonu 5. Tazatelé předložili potenciálním zájemcům popis pravděpodobných parametrů chystané novinky (iOS6, LTE, větší displej, vylepšený fotoaparát, cena za 16 GB model 199 dolarů) a opět se ptali, jak moc je pravděpodobné, že si chystaný iPhone koupí.

Téměř jistě je pro novinku rozhodnuto 14 procent potenciálních kupců, 17 procent si ji pořídí velmi pravděpodobně. To je podstatně více než u Samsungu a také daleko více než v případě iPhonu 4S v době, kdy ten byl novinkou (čísla byla 10 a 11,5 procent).

Zatímco po Galaxy S III touží 9 procent (a po telefonech od Samsungu obecně 19 procent) zákazníků, po budoucím iPhonu je to celých 31 procent. A to aniž by potenciální kupci věděli, jaký ve skutečnosti nový model bude. Otázkou je, jak se změní jejich chutě po jeho uvedení.

Ostatní výrobci tak mají podle průzkumu spíše paběrkovat. Koupi smartphonu Motorola plánují asi 4 procenta zákazníků (oproti březnu letošního pokles o dva procentní body), HTC zůstává na svých třech procentech a BlackBerry je stabilní na dvou procentech. Polepšila si Nokia, o které teď uvažují 2 procenta zákazníků namísto jednoho.