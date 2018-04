Galaxy S II frčí, prodalo se už pět milionů kusů

Začátkem července jsme vás informovali, že Samsung prodal za 55 dní tři miliony kusů špičkového smartphonu Galaxy S II. Nyní se Samsung pochlubil, že za 85 dní prodal pět milionů.

Má to však jeden háček. Zveřejněná čísla se netýkají počtu kusů dodaných koncovým zákazníkům, ale počtu telefonů, dodaných do prodejní distribuce a do nabídky operátorů. Konečná čísla tak budou nižší.

Samsung nezveřejnil detailní popis regionů, kde je o Galaxy S II největší zájem. Pouze oznámil, že většina prodejů pochází z domácího jihokorejského trhu, kde má Samsung celkově podíl na trhu 56 procent.

Samsung Galaxy S II se dobře prodává i v Evropě. Podle výrobce dosáhl prvního místa v žebříčku prodejů na více než deseti evropských trzích. Zvýšený zájem se očekává, až se model Galaxy S II a jeho deriváty začnou prodávat ve Spojených státech. Samsung také připravil bílou verzi svého nejlepšího smartphonu, která se v Evropě začne prodávat v září.