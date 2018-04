Gagarins Mission – proklatě dobrá vesmírná střílečka

Proč pořád něco vymýšlet, když existují hry, které už jednou zaujaly a jejich přepracování do nového kabátu nedá tolik práce? Výsledek může být zrovna tak dobrý, jako kdyby se jednalo o první vydání této hry vůbec. A to samé by se dalo napsat o spoustě podobných her. Vždy letí nějaká stíhačka, letadlo, nebo vrtulník nad 2D texturou nějakého terénu či vesmíru a střílí do všeho, co se hýbe. Pro zpestření se pak na konci každého levelu (dané mise, nebo kola) utkáte s největším plavidlem nebo příšerou, kterou pro splnění mise musíte beze zbytku zneškodnit.A Gagarins Mission není jiná. Hra vám v průběhu letu umožňuje manévrovat po celém displeji, střílet, uhýbat a také podle počtu sestřelených protivníků a délce trvání mise vám nabízí určité bonusy. Jedním z nich může být upgrade zbraní, nebo-li zlepšení jejich kadence a rychlosti s kterou své soupeře drtí. Dále si můžete vylepšit své zdraví a polepšit si na životech. Také lze sbírat skalpy za své sestřelené protivníky a díky nim získávat vyznamenání v podobě medailí a cenných bodů do celkového hodnocení.Čím je však Gagarins Mission výjimečná oproti ostatním tuctovým hrám? Především zvuky a grafikou. Kromě těchto dvou deviz vás čeká ještě povedené intro, nebo-li seznámení s hrou a úvodní demo video v jednom.





Hra je opravdu skoro návyková a takříkajíc dokud nesplníte všechny mise, nebo se vám nevybijí baterky Palmu, neskončíte s hraním. Doporučujeme nehrát v přítomnosti lidí, kteří by vás od této hry nějakým způsobem vyrušovali, neboť po případné ztrátě herního života by mohl někdo přijít k úrazu. A vy to nebudete, jak dobře tušíte. Také nedoporučujeme hrát v dopravním prostředku, kde by vám kodrcání po našich dopravních cestách mohlo na skóre také ubrat. Nejlepší bude asi zamknout se v tiché místnosti, která to bude, ponecháváme na vaší fantazii...



Poznámka na úplný závěr: díky skvělé grafice, úchvatným zvukovým kulisám i jednotlivým zvukům se připravte na pořádnou porci velikosti paměti, kterou vám tato aplikace ukousne z RAMky. Po přidání intra a zvukových kulis k jednotlivým levelům se vyšplhá paměťová náročnost skoro až k neuvěřitelným 3 MB! Nutno poznamenat, že v podání hires+ a se zvuky to ale stojí za to...

Hra stojí necelých 18 USD, zkušební verzi si můžete stáhnout ze stránek výrobce zde.