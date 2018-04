FX100 - přídavná ohebná klávesnice

Podnětem k překladu originálního článku ze serveru palminfocentrum byla originalita této klávesnice, která dozajista zaujme většinu lidí. Již před dvěma roky se v médiích objevila zmínka o tom, źe technologie postupují kupředu a začínají se vytvářet ohebné klávesnice z gumy a tkaniny jako součásti obleků dalšího tisíciletí, něco na způsob oblečte si své PDA. Nyní již tato technologie došla přes kosmický a vojenský průmysl také do normálního světa a je prodávána koncovým uživatelům jako

Flexible Keyboard FX100

Výrobcem této klávesnice je Korejská firma Flexis. Gumová ohebná klávesnice je v jejich nabídce dostupná pro následující typy PDA:

Palm m50x a m125

Palm V

Palm m100

Palm III

HandSpring Visor

Compaq iPaq

Vlastní balení sestává z gumové ohebné klávesnice a z pouzdra z umělé tkaniny. Vlastní klávesnice je vyrobena ze silikonu a membrán pro zmáčknutí jednotlivých tlačítek. Pokud jste někdy měli v ruce gumovou klávesnici z rozebraného mobilního telefonu, tak přesně takovým dojmem působí tato klávesnice. Velice jemně, ohebně a každé zmáčknutí je přes membránu

n

a podkladový materiál opatřený kontakty.



Nejprve jsem se obával toho, že psát na podobnou klávesnici bude něco hrozného, únavného a hlavně pro delší texty náročného. Byl jsem mile překvapen, když tomu bylo naopak. Je pravda, že jednotlivé klávesy mají větśí zdvih, ale jde spíše o zvyk, a tak až budete psát druhý odstavec, ani Vám to nepřijde… Unikátní vlastností této ohebné klávesnice je její pružnost a možnost srolování a uložení do obalu, který je v dodávce. Podle doporučení výrobce by se měla tato klávesnice pouze rolovat a neměla by se přehýbat přes ostré hrany nebo extrémně ohýbat, jinak hrozí její poškození, ani ne tak vizuální jako spíše elektrické a nefunkčnost části tlačítek či skupiny znaků. Připojení klávesnice k PDA je provedeno kabelem, který je na svém konci opatřen potřebnou koncovkou do systémového konektoru příslušného PDA.



K správné funkčnosti je zapotřebí driver nebo-li ovladač ke klávesnici. Ten je součástí dodávky a je nahrán na disketě. Ovladač má pouhých 6 kB a jeho nastavení je velice jednoduché. Můžete si vybrat, zda aktivovat, nebo deaktivovat klávesnici, zadat rychlost psaní a opakování znaků a nakonec zapnout / vypnout klikání při zmáčknutí klávesy. Jediný problém s ovladačem je ten, že nedokáže rozpoznat zda je k zařízení připojena k

l

ávesnice, a způsobí tak zablokování sériového portu a případnou komunikaci při synchronizaci. Je tak zapotřebí vždy při HotSyncu ovladač klávesnice deaktivovat.

Závěr: