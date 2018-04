FX100 - ohebná klávesnice v prodeji !

Klávesnici FX10 jsme představili v prototypu letos na konci dubna. Výrobce (korejská firma Flexis) tehdy sliboval, že se dostane na trhu v červenci. S malým zpožděním, ale přece si dnes můžete klávesnici již objednat !

Uznejte sami - kdo by nechtěl obstojnou klávesnici, kterou si po použití srolovat, či přeložit do kufříku, či do kapsy ?

Klávesnice je odolná proti vodě i prachu. Existuje zatím ve verzi pro iPaqy, Palmy řady III, V, VII a Visory od firmy Handspring. Firma ale slibuje verze pro další handheldy.

Klávesnice je typu QWERTY, ke své činnosti nevyžaduje baterie.

Její cena je nakonec $69,95, což je víc, než se původně čekalo (asi 2x). Rozměry jsou 250x85x4 mm, váha 68 gramů.

Firma Flexis není ve výrobě podobných zařízení nováčkem - nabízí třeba podobnou ohebnou klávesnici k PC počítačům pod názvem Flexible Keyboard.