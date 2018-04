FWA26GHz: FirstMark nečekaně odstoupil!

Souboj o tři licence pro bezdrátové pevné připojení (zkráceně FWA) v pásmu 26 GHz vstupuje dnes do své další fáze, neboť v 15:00 vyprší termín, do kterého třicítka zájemců mohla podat své závazné nabídky. Na základě vyhodnocení těchto nabídek ČTÚ přistoupí v září (snad) k udělení trojice licencí firmám, které tím pádem budou mít značnou šanci stát se významným konkurentem Českého Telecomu.

Ačkoliv zatím vůbec není jisté, které ze zhruba patnácti formujících se konsorcií se stane šťastným držitelem licence, jisté je již to, kdo se jím nestane. Jeden z nejžhavějších favoritů celého tendru, společnost FirstMark, totiž v pátek zcela nečekaně rozhodla o svém nepokračování ve FWA26GHz tendru.

Tato informace je samozřejmě neoficiální, nicméně potvrdilo ji několik nezávislých zdrojů blízkých FirstMarku. Šéfa FWA projektu FirstMarku Piera Wodu se nám včera nepodařilo zastihnout, abychom od něj získali oficiální vyjádření. Společnost se k tomuto kroku rozhodla v pátek minulý týden a již v pondělí začala rušit svoji pražskou kancelář. Zajímavé je, že sídlila ve stejných kancelářích, jako Český Mobil, když bojoval o GSM licenci.

Důvodem, pro který FirstMark odstoupil z tendru, je údajně především jeho značná vytíženost současnými licencemi - FirstMark vyhrál podobnou FWA licenci tento měsíc v Belgii, čímž počet svých licencí zvýšil na sedm. U všech licencí se přitom požaduje velmi rychlé zprovoznění sítě a FirstMark tak patrně usoudil, že bude lepší kvalitně odbavit sedmičku již přidělených licencí, než si zadělávat na problémy s regulátory za nesplnění licenčních podmínek.

FirstMark podle některých zdrojů měl jít do tendru společně se společností GTS a technologickým partnerem měl být Siemens (chybně jsme uvedli Alcatel).

Odstoupení FirstMarku zvyšuje šance jeho přímých konkurentů, společností BroadNet Czech a společnosti Callino, neboť jde o zaměřením velmi podobné společnosti, jež byly také v minulosti podobně úspěšné v tendrech.



Na této mapě je zachyceno, kde všude a s jakým výsledkem FirstMark bojoval o licence

Již dříve jsme publikovali mnoho článků o firmách, které se hodlají jakkoliv FWA 26 GHz tendru účastnit a je zbytečné dnes znovu pitvat seznam těchto společností - již zítra bychom měli mít oficiální a kompletní seznam všech zájemců o licenci, takže další komentáře si necháme na zítřek (neoficiální seznam máme zde). Zítra se také podíváme blíže na to, co to vlastně FWA je a jak tato technologie funguje a co nám může přinést.