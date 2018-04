FWA 26GHz: BroadNet, StarOne/GiTy a Nextra

Boj o trojici licencí bezdrátového pevného přístupu v pásmu 26 GHz se posunul do další fáze. Na pátečním zasedání řídícího výboru byly hlouběji posuzovány nabídky dvanácti zájemců a vznikl první seznam nejvážnějších kandidátů. Ze zasedání nevzniklo žádné oficiální prohlášení pro tisk, proto berte následující informace za neoficiální, byť z důvěryhodných zdrojů.

Podle všeho se tedy z dvanácti nabídek dostala šestice uchazečů do užšího výběrového kola a trojice z nich zaujala první tři místa v pořadí a tedy je v současné době pravděpodobně nejžhavějšími kandidáty na FWA26GHz licence.

Na prvním místě se setkáváme s BroadNetem, druhou pozici po rozpačitějším začátku obsadilo StarOne s GiTy a na třetí příčku se dostala Nextra Wireless (dceřinka Telenoru). Zatím tedy nejde o žádné velké překvapení - první dvě firmy jsem za horké favority považoval již od začátku a Nextra/Telenor, jakožto severský telekomunikační gigant jen logicky vyplnil místo při zaváhání někoho z konkurentů, takže ani v tomto případě nejde o velké překvapení, jako spíše o potvrzení silné pozice Nextry nejenom na zahraničních, ale i na domácím trhu.

To, že na veřejnost prosákla jména favoritů, ke kterým se s největší pravděpodobností kloní i komise, zatím zhola nic neznamená a vše se může ještě radikálně změnit a to jak nějakým direktivním zásahem, tak vlivem problémů, jež tendru přináší sabotážní politika Českého Telecomu. Na definitivní výsledky si musíme počkat do okamžiku, kdy na licencích bude zasychat ministerský podpis; a jen doufat, že se tak stane do slíbeného konce září.