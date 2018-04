Futuristická dotyková nokia v novém Star Treku (video)

V novém filmu Star Trek používá mladý James T. Kirk futuristickou nokii s dotykovým displejem. Telefon se nepodobá žádné současné nokii. Není to poprvé, co finský výrobce využil k propagaci svých výrobků velké hollywoodské filmy. V loňském trháku The Dark Knight se objevila Nokia 5800 XpressMusic.

Ve spojitosti s novým filmem Star Trek začal také britský prodejce Phones 4U nabízet speciální edici dotykové Nokie 5800 XpressMusic. Nokia 5800 Star Trek Edition je vybavena speciálním obsahem zahrnujícím spořiče displeje, tapety, vyzvánění a jednu speciální aplikaci.