FunTom posílá na Nokie SMS z pevné linky

Pokud vlastníte modem vyrobený společností Microcom a některý z podporovaných typů mobilních telefonů značky Nokia. Příjem loga operátora podporují telefony Nokia 3210, 3310, 5110, 5130, 6110, 6130, 6150, 6210, 6250, 7110, 8210, 8810, 8850, 8890, 9110, a 9110I. Loga pro skupiny volajících mohou být zobrazena pouze na těchto mobilních telefonech řady 6110, 6130, 6150, 6210, 6250, 7110, 8210, 8810, 8850 a 8890. Zasílání a přijímání obrázkových zpráv podporují pouze telefony Nokia 3210, 8210, 6210 a 8850. Vyzváněcí melodii lze zaslat pouze na telefony Nokia 3210, 3310, 6100, 6110, 6130, 6150, 6210, 6250, 7110, 8110, 8110I, 8210, 8810, 8850, 8890, 9110 a 9110I.

Hardwarové požadavky a instalace produktu

Aplikace FunTom v1.0 je určena pro platformu operačního systému Windows 95/98/Me a Windows 2000/Xp a od této skutečnosti se odvíjí i nároky na konfiguraci počítače, na kterém má aplikace pracovat. Obecně lze konstatovat, že pro provoz aplikace FunTom je dostačující minimální doporučená konfigurace počítače pro danou verzi operačního systému. Základní podmínkou pro provoz této aplikace je, aby byl k počítači připojen některý z podporovaných modemů společnosti Microcom(DeskPorte 28.8P, DeskPorte 28.8S, DeskPorte Fast, DeskPorte 56K Voice, DeskPorte PocketFW, Fast Plus 56K, Fast Plus 56K Security, OfficePorte Voice, USB 56K Travel, USB 56K Travel /S, DeskPorte 56K Internal /W, DeskPorte 56K Internal /L, InPorte Voice, InPorte /L, ISDN Porte, ISDN Porte Plus, ISDN Porte Plus +, TravelCard 56K, TravelCard 56K/LAN, TravelCard ISDN, případně ISDN USB Travel, ISDN Porte Internal, ISDN Porte Plus Internal, ISDN USB Porte a ISDN USB Porte Plus). Jiné modemy tohoto a ostatních výrobců nelze pro práci s popisovanou aplikací využít. U nově dodávaných modemů je instalační CD-ROM obsahující aplikaci FunTom přiložen, majitelé dříve zakoupených modemů ji mohou bezplatně získat prostřednictvím internetu ze serveru SMSFUNTOM.CZ. Po spuštění instalačního souboru proběhne rychlá a bezproblémová instalace. Po prvním spuštění tohoto produktu je nutné provést tzv. registraci a nastavit některé základní parametry, jakými jsou jméno, číslo pevné telefonní linky, číslo mobilního telefonu, adresa elektronické pošty, typ modemu a dále řadu informací technického charakteru, jako je nastavení modemu, tarifů, vzhledu a osobních preferencí.

Uživatelské prostředí a možnosti aplikace

Vlastní uživatelské rozhraní aplikace FunTom je poměrně jednoduché a tedy i přehledné. Kromě odesílání krátkých textových zpráv prostřednictvím centra krátkých textových zpráv společnosti Fincom lze aplikaci využít k úpravě či vlastní tvorbě loga operátora, skupiny, obrázkové SMS a k úpravě či vytvoření vlastní vyzváněcí melodie. V rámci produktu FunTom je již přímo k dispozici celá řada připravených log a melodií. Jednotlivé zprávy je možné odesílat ihned po jejich vytvoření, nebo je řadit do fronty a odeslat najednou či v určený čas. Celková délka jedné zprávy může být až 780 znaků, což odpovídá pěti standardním SMS zprávám a na stejný počet zpráv je také tento text na straně příjemce rozdělen.Pro obdobné a často rozesílané zprávy lze vytvořit šablony, které lze jednoduše vložit do zprávy a v případě potřeby dále upravovat. Kontaktní jména a telefonní čísla je možné buď vložit ručně, anebo využít možnosti importu z adresáře aplikace Microsoft Outlook. Data je také možné importovat ze standardního textového souboru, přičemž jednotlivé kontakty musí mít výrobcem aplikace stanovený formát. V rámci adresáře aplikace FunTom lze z vybraných kontaktů vytvářet skupiny příjemců. Aplikace umožňuje globálně definovat podpis u odesílaných textových zpráv a u jednotlivých kontaktů i osobní oslovení. Stejně jednoduše jako běžné SMS lze pomocí aplikace FunTom odesílat i loga operátora, loga skupin a obrázkové zprávy. Součástí aplikace je zhruba 900 různých obrázků, které buď rovnou odešlete, nebo upravíte dle vlastní potřeby. Logo je také možné vytvořit z libovolného vlastního obrázku ve formátu BMP, GIF nebo JPEG či přímo v rámci vestavěného grafického editoru. Podobným způsobem probíhá i práce s melodiemi. Kromě asi 150 předem připravených melodií, které lze prostřednictvím grafického notového editoru velmi snadno upravovat, si uživatel samozřejmě může vytvořit melodii vlastní – pokud ovšem zvládne notový zápis.

Dostupnost služby a ceny

Všechny výše uvedené služby jsou dostupné prakticky na celém území České republiky, přičemž jejich využívání je omezeno na telefonní linku, jejíž číslo bylo uvedeno v rámci registrace. Cena za odeslání jedné SMS zprávy o velikosti 160 znaků je 2,50 Kč s tím, že s množstvím odeslaných SMS zpráv se tato cena může snížit až na 2,20 Kč. Za odeslání loga či melodie si poskytovatel služby účtuje částku ve výši 13 Kč. Poplatky za odesílání krátkých textových zpráv, log operátora a melodií pak uhradíte v rámci běžného telefonního účtu společnosti Český Telecom.

A jak to funguje v praxi?

Po nastavení všech potřebných parametrů programu, zadání několika kontaktů a ujištění se, že modem je skutečně zapnut a připojen k telefonní síti, jsme provedli několik pokusů s odesláním jak standardních SMS, tak i log operátora, log uživatelských skupin, obrázkových zpráv a melodií. Aplikace se chovala tak, jak jsme předpokládali, že by se chovat měla - vlastní odeslání zpráv, log i melodií proběhlo na první pokus a všechny zprávy byly v relativně krátkém čase doručeny na testovací telefony. Zda výše uvedené ceny poskytovaných služeb zcela odpovídají skutečnosti, však ukáže až pravidelný měsíční účet Českého Telecomu.

Pokud jste majitelem modemu Microcom a zároveň vlastníte některý z podporovaných mobilních telefonů Nokia, není co řešit. Pomineme-li možnost zasílání krátkých textových zpráv na mobilní telefony přímo z pevné linky, a to bez nutnosti připojení k internetu, získáte s programem FunTom možnost tvorby vlastních variant loga operátora a možnost vytvoření vlastní melodie vyzvánění, které pak můžete prostřednictvím pevné telefonní linky odeslat na zvolený mobilní telefon.